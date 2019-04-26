Новосибирцев предупредили о резком усилении ветра

В ночь на субботу в регионе поднимется порывистый ветер

Синоптики предупредили о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду

Новосибирские спасатели выпустили экстренное предупреждение — в регионе будет дуть сильный порывистый ветер.







«Ночью 27 апреля по Новосибирской области местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с», — сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МЧС по Новосибирской области.







Спасатели предполагают, что из-за погодных условий в регионе возможны чрезвычайные ситуации, включая обрывы линий связи и электропередачи, падать слабо закреплённые конструкции, срываться кровли.







«Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) — порывы ветра могут вызвать их падение. При усилении ветра стоит воздержаться от пеших прогулок и дальних поездок», — предупредили в МЧС.







Последнее экстренное предупреждение синоптики выпустили 16 апреля. В прогнозе говорилось о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. А сегодня синоптики рассказали, какая погода ждёт город в ближайшие несколько дней — к Новосибирску приближается новый холодный фронт.