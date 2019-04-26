Жильцам 17 домов в Октябрьском районе вернут электроэнергию после отключения на целые сутки

Свет в домах пропал накануне вечером

Энергетики в очередной раз продлили сроки работ
Энергетики в очередной раз продлили сроки работ

Энергетики уже сутки восстанавливают кабель на улицах Высоцкого и Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска. Жители 17 многоквартирных домов сидят без света с вечера четверга, 25 апреля.


«Сроки работ продлили до 26 апреля 17:00», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Жители домов сообщили в редакцию, что аварийные генераторы не были запущены управляющей компанией.


«На некоторых домах по улице Высоцкого установлены генераторы на случай аварийного отключения, но по непонятным причинам они не работают», — написал читатель НГС.


В УК «Петровская слобода», которая обслуживает 3 из 17 отключённых домов, объяснили, что резервное оборудование не предназначено для полноценного энергопитания домов.


«Генератор в домах рассчитан только на аварийное освещение в пожарном подъезде для эвакуации, на опускание лифтов на 1-й этаж и поднятие пожарной команды в лифте. Это всё, на больше у него нет мощности», — говорится в сообщении компании.


Также без света в Новосибирске остаются и 20 домов на Красном проспекте и улице Линейной в Заельцовском районе — здесь свет отключили в 14:30.


В Октябрьском районе заменить кабель обещали еще к полудню.

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