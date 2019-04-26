В Новосибирске умер Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров

Участнику Курской битвы было 97 лет

Дмитрий Бакуров — почётный житель Новосибирска
Дмитрий Бакуров — почётный житель Новосибирска

Сегодня в Новосибирске скончался Герой Советского Союза, почетный житель города Дмитрий Бакуров.


Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердила внучка Дмитрия Бакурова Мария. Она также подтвердила, что в последние дни ветеран чувствовал себя не очень хорошо.


Соболезнования в связи с кончиной Бакурова уже выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на своей странице в Facebook. 


«Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича. Горжусь, что имел счастье быть с ним знакомым и пообщаться лично. Он был великим и мужественным человеком. Светлая память», — написал губернатор.



Дмитрия Бакурова не раз звали на парады 9 Мая на Красной площади в Москве. В 2017-м в новосибирском поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» появился вагон, полностью посвящённый 95-летию Дмитрия Бакурова.


В 2017-м в новосибирском поезде-музее появился вагон,  посвящённый 95-летию Дмитрия Бакурова
В 2017-м в новосибирском поезде-музее появился вагон,  посвящённый 95-летию Дмитрия Бакурова


Дмитрий Бакуров родился 7 февраля 1922 года в селе Новоярки Каменского района Алтайского края. На фронт попал в 1942 году, дважды был ранен. Его имя присвоено улицам в двух селах Алтайского края.


Так Дмитрий Бакуров выглядел в молодости
Так Дмитрий Бакуров выглядел в молодости


Он воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, вместе со своими артиллеристами форсировал Оку, Десну, Днепр и Припять. За мужество и героизм Бакурову было присвоено звание Героя Советского Союза.


В Новосибирске имя Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова увековечено на Аллее новосибирцев-героев у Монумента Славы.


Дмитрий Бакуров входит в вагон поезда, посвящённый ему
Дмитрий Бакуров входит в вагон поезда, посвящённый ему


Во время открытия тематического вагона ветеран пожелал новосибирцам быть человеком и любить Родину. 


«Любите нашу славную Родину. Хорошо учитесь и физически закаляйтесь, — пожелал Бакуров присутствовавшим на открытии, — вы дальнейшие продолжатели нашей Родины, поэтому вся судьба будет в ваших руках. А для того, чтобы она была крепкой, нужно быть человеком».

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