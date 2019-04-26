Мэрия объяснила апрельские проверки наледи на улицах

После жалоб на лёд чиновники провели две проверки — вторую уже после потепления

Чиновники пояснили, что эта проверка была повторной — во время неё уже всё растаяло 
Чиновники пояснили, что эта проверка была повторной — во время неё уже всё растаяло 

Чиновники администрации Калининского района Новосибирска объяснили, почему выехали на проверку по жалобе о снеге и наледи только в середине апреля — эта проверка оказалась повторной.


Как рассказал корреспонденту НГС житель Новосибирска Михаил Михайлов, в конце марта его жена отправила в мэрию запрос с просьбой почистить пешеходную дорогу от снега и наледи у дома на улице Родники, 2/1. 


Спустя месяц, в апреле, чиновники прислали ответ, в котором сообщили, что съездили на место и не обнаружили там снега. 


Сегодня из администрации Калининского района пришел ответ на запрос НГС. Чиновники утверждают, что первая выездная проверка была организована в течение трёх дней — то есть ещё 25 марта, когда снег и лёд на улицах ещё были. 


«<...> Поясняем, что обследование территории с целью уточнения места предполагаемой уборки было проведено силами специалистов отдела благоустройства <...> и управляющей организации "Сибирская инициатива" <...> в трёхдневный срок с момента поступления обращения», — пояснили в администрации.


По данным администрации, территорию убрали до повторного выезда, который и состоялся 16 апреля. «В тот же день заявителю был дан ответ о результатах устранения недостатков <...>», — уточнили в администрации Калининского района.


В конце ноября 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил горожан через соцсети сообщить ему места, где не убран снег. А в начале января 2019 года мэр обнаружил залежи снега в центре Новосибирска и призвал дорожников лучше работать над уборкой.

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