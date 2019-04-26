Яйца в фонтане и фотосессия на фоне Библии: 5 городов России, где Пасху отмечают не по-божески

То чувство, когда креатив чиновников и священников — и смех, и грех

Пасхальная посыпка на крышах зданий — это фотошоп, а вот яйца в фонтане настоящие

Пасха — это крестный ход и разбивание яиц о голову ближнего своего, но иногда главный православный праздник превращается в театр абсурда. Флешмоб из яиц, гигантский кулич-фонтан, Библия для селфи и рейд приставов и священников — как вам такие пасхальные гулянья?







В предпраздничную подборку мы собрали самые необъяснимые, нелепые и смешные мероприятия, которые устраиваются в российских городах в этом году на Пасху.







Двухметровые яйца и кулич, которые не фонтан





В Екатеринбурге, городе, который раскалился в спорах «Храм vs сквер», в этом году Пасха пройдет с особым размахом: в городе заблаговременно установили гигантские яйца и куличи — что примечательно, на месте фонтанов. Организаторы этой арт-затеи — «Фонд святой Екатерины» — рассказали журналистам E1.RU, что гигантские яйца уберут к началу сезона фонтанов.





Коричневое нечто в центре фонтана — это кулич, скоро его накроют белой шапочкой с посыпкой





— Пасхальная композиция в фонтане «Каменный цветок» — это часть украшения города к Пасхе. Еще одна композиция появится в фонтане у Театра драмы. Она будет представлять собой гнездо с разноцветными крашеными яйцами, символизирующими семейное благополучие. Разместить композиции в фонтанах — это дизайнерская задумка. К началу работы фонтанов композиции будут демонтированы, — рассказали в фонде.





Огромные яйца выросли у Драмтеатра





Так они выглядят с высоты





Кстати, к яйцам даже приставили охранника.









Но и это еще не всё: в апогей Пасхи развлекать уральцев будут темнокожие казаки, выписанные специально из Краснодара. Ансамбль, как заявлено в программе, исполнит старые русские песни на новый лад.





Фотозона в стиле Библии







Оригинальное поздравление для горожан приготовил Совет христианских церквей Тюмени при поддержке местного комитета по делам национальностей: горожанам предлагают залезть в Библию.







Двухметровый макет книги в качестве фотозоны поставят на Цветном бульваре в день Пасхи — сфотографироваться в ней может любой. Почитать, кстати, тоже: выдержки из Нового завета обещают разместить рядышком, на специальных стендах.







Картина из 10 000 яиц





Разделить радость Воскресения Христова в Омске решили посредством пасхального хоровода и флешмоба. Всем пришедшим местная епархия обещает показать гигантскую картину из десяти тысяч яиц, а затем закружиться в хороводе и «показать свои уникальные таланты, подарить радость себе и окружающим».







Такое приглашение служители епархии разносят по организациям Омска





А вот и интригующее описание апогея омской Пасхи





Что за картина будет сделана и какова дальнейшая судьба яиц — не уточняется. А жаль: сытым с праздника могли бы уйти многие.







Суверенный нижегородский кулич





Зато сытыми с Пасхи уйдут жители Нижнего Новгорода: для них испекут сразу два гигантских кулича — на 380 кг и 350 кг. По всем канонам куличи освятят во время крестного хода, а затем раздадут всем желающим.







В Нижнем, кстати, кормить людей по праздникам — это отдельная традиция: в 2005 году здесь испекли кулич на 641 кг. А если далеко не ходить за воспоминаниями, можно вспомнить эпичную картину с Масленицы, когда толпу закидали блинами.







То самое фото с Масленицы: позже ученые объяснили, что кидать блины в толпу можно — это традиция





РПЦ и приставы ищут должников





А в Ярославле в пасхальное чудо решили уверовать приставы — как еще объяснить акцию, прошедшую на местном хлебозаводе? В компании священников люди в погонах пришли на предприятие: первые благословили куличи, а вторые вложили в них наклеечки со ссылкой на сайт, где можно проверить себя и свои долги.





Никаких QR-кодов, название сайта придется вбивать вручную





Вам не показалось: это пасхальные яйца с гербом судебных приставов. Они напомнят православным о долгах









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