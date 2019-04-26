фоторепортаж

«Наблюдала с лёгким ужасом»: художница нарисовала героев-мужчин, спасших её из здания на Советской

Она так впечатлилась работой пожарных, что теперь открывает выставку с их портретами

Пожары вдохновили художницу на портреты спасателей
Пожары вдохновили художницу на портреты спасателей

Новосибирская художница Ксения Люшакова нарисовала портреты спасателей МЧС, которые потушили пожар в здании на улице Советской — там находилась её студия акварели. В ближайшие дни её картины можно будет увидеть на выставке в ДКЖ.


Пожарные дважды приезжали к зданию бизнес-центра «Золотой колос» за последние полгода — сначала оно задымилось в октябре, а следующий пожар случился в январе. Оба пожара сопровождались эвакуацией людей, работавших в здании, — среди них была и студия акварели Ксении Люшаковой.


«7 октября на Советской, 18 были занятия в студии, и начался пожар. Нам охранник сообщил, что надо всем выйти. Я вышла с фотоаппаратом. Всё равно сделать ничего нельзя, только наблюдаешь — помогут не помогут, потушат не потушат, просто ходишь и фотографируешь всё подряд. Сама профессия меня уже давным-давно вдохновляет, а тут я столкнулась непосредственно с людьми, которые с уверенными лицами делают всё правильно!» — рассказала корреспонденту НГС руководитель студии, художница Ксения Люшакова.


В загоревшемся здании находилась студия Ксении Люшаковой (на фото) — помещение не пострадало, но запах дыма держался месяц
В загоревшемся здании находилась студия Ксении Люшаковой (на фото) — помещение не пострадало, но запах дыма держался месяц


Она отдала фотографии спасателям МЧС и так познакомилась с ними. Потом с помощью снимков сибирячка сделала серию картин размером 50 на 70 сантиметров. По словам Ксении Люшаковой, она не делала точную копию с фото, но снимки ей были нужны, чтобы не ошибиться в деталях — например, формы и автомобили пожарных.


Сначала она сфотографировала пожарных, а потом уже написала по снимкам их портреты
Сначала она сфотографировала пожарных, а потом уже написала по снимкам их портреты


Картины не стали точной копией фото, но снимки были нужны художнице для того, чтобы запомнить детали
Картины не стали точной копией фото, но снимки были нужны художнице для того, чтобы запомнить детали


«Наблюдала я за этим с легким ужасом и безграничным уважением. Я смотрела на пожарных и спасателей — это люди, которые каждый день рискуют своей жизнью ради спасения чужой. Они, правда, словно из другого теста: настоящие и конкретные.


Художница призналась, что после тех событий ещё больше прониклась уважением к пожарным
Художница призналась, что после тех событий ещё больше прониклась уважением к пожарным


Благодаря их непрерывной работе спустя 3 часа огонь был окружён и уничтожен. Да, безусловно, пострадали помещения кафе и ресторанов внизу, но все живы, и здание осталось в сохранности. Да, пожар огорчил меня и пока бизнес-центр закрыли, но я встретилась с совершенно иным миром, миром супергероев, и я не могу не радоваться тому, что такие люди есть на свете. Спасибо вам невероятные, отважные и бесстрашные герои!» — написала художница.


Выставка её картин откроется 30 апреля в ДКЖ
Выставка её картин откроется 30 апреля в ДКЖ


Она показала МЧС картины, и спасатели предложили устроить выставку в ДКЖ — к празднику Дня пожарной охраны 30 апреля.


Ранее новосибирский фотограф Роман Шаленкин рассказал НГС, почему его так вдохновляют рабочие люди — особенно те, кто трудится в шахтах. Он объяснил, почему всё время спускается под землю и как ему удаётся разговорить суровых шахтёров, а также поделился лучшими снимками.

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