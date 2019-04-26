«Наблюдала с лёгким ужасом»: художница нарисовала героев-мужчин, спасших её из здания на Советской

Она так впечатлилась работой пожарных, что теперь открывает выставку с их портретами

Пожары вдохновили художницу на портреты спасателей

Новосибирская художница Ксения Люшакова нарисовала портреты спасателей МЧС, которые потушили пожар в здании на улице Советской — там находилась её студия акварели. В ближайшие дни её картины можно будет увидеть на выставке в ДКЖ.







Пожарные дважды приезжали к зданию бизнес-центра «Золотой колос» за последние полгода — сначала оно задымилось в октябре, а следующий пожар случился в январе. Оба пожара сопровождались эвакуацией людей, работавших в здании, — среди них была и студия акварели Ксении Люшаковой.







«7 октября на Советской, 18 были занятия в студии, и начался пожар. Нам охранник сообщил, что надо всем выйти. Я вышла с фотоаппаратом. Всё равно сделать ничего нельзя, только наблюдаешь — помогут не помогут, потушат не потушат, просто ходишь и фотографируешь всё подряд. Сама профессия меня уже давным-давно вдохновляет, а тут я столкнулась непосредственно с людьми, которые с уверенными лицами делают всё правильно!» — рассказала корреспонденту НГС руководитель студии, художница Ксения Люшакова.







В загоревшемся здании находилась студия Ксении Люшаковой (на фото) — помещение не пострадало, но запах дыма держался месяц





Она отдала фотографии спасателям МЧС и так познакомилась с ними. Потом с помощью снимков сибирячка сделала серию картин размером 50 на 70 сантиметров. По словам Ксении Люшаковой, она не делала точную копию с фото, но снимки ей были нужны, чтобы не ошибиться в деталях — например, формы и автомобили пожарных.







Сначала она сфотографировала пожарных, а потом уже написала по снимкам их портреты





Картины не стали точной копией фото, но снимки были нужны художнице для того, чтобы запомнить детали





«Наблюдала я за этим с легким ужасом и безграничным уважением. Я смотрела на пожарных и спасателей — это люди, которые каждый день рискуют своей жизнью ради спасения чужой. Они, правда, словно из другого теста: настоящие и конкретные.







Художница призналась, что после тех событий ещё больше прониклась уважением к пожарным





Благодаря их непрерывной работе спустя 3 часа огонь был окружён и уничтожен. Да, безусловно, пострадали помещения кафе и ресторанов внизу, но все живы, и здание осталось в сохранности. Да, пожар огорчил меня и пока бизнес-центр закрыли, но я встретилась с совершенно иным миром, миром супергероев, и я не могу не радоваться тому, что такие люди есть на свете. Спасибо вам невероятные, отважные и бесстрашные герои!» — написала художница.







Выставка её картин откроется 30 апреля в ДКЖ





Она показала МЧС картины, и спасатели предложили устроить выставку в ДКЖ — к празднику Дня пожарной охраны 30 апреля.







Ранее новосибирский фотограф Роман Шаленкин рассказал НГС, почему его так вдохновляют рабочие люди — особенно те, кто трудится в шахтах. Он объяснил, почему всё время спускается под землю и как ему удаётся разговорить суровых шахтёров, а также поделился лучшими снимками.