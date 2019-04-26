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Люди в масках пришли в здание бизнес-центра на Пермитина

НГС выясняет подробности происшествия

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Возле здания стоят два тонированных микроавтобуса
Возле здания стоят два тонированных микроавтобуса

Сегодня, 26 апреля, в Новосибирске в Ленинском районе на улице Пермитина  силовики пришли в здание бизнес-центра.


Сотрудник одного из соседних офисов рассказал, что в здание пришли люди в масках.


«Какие-то крики были, люди в масках были, дверями хлопали. Не знаю, что за компания, офис номер 313а, никакой вывески тут нет. Это было примерно полчаса назад. Сейчас дверь закрыта, люди вроде ушли. Мою дверь во дворе поджали два микроавтобуса тонированных, больше ничего не слышал и не видел. Кстати, обычно на спине у сотрудников есть какая-то надпись, а тут ничего не было», — сообщил очевидец корреспонденту  НГС.


Сейчас возле здания стоят два тонированных автобуса.


НГС выясняет подробности.


По словам очевидцев, люди в масках работали в офисе № 313а. Никто из сотрудников соседних офисов не знает, кто работает в этом помещении. 


«Мы не знаем. Эти люди работают тут совсем недавно, поэтому ничего сказать не можем», — сообщили в бизнес-центре. 


На сайте 2gis также не указано, какой компании принадлежит офис.


В здании на Пермитина, 24, по данным 2ГИС, 90 организаций


Вход в здание на Пермитина, 24


Люди в масках пришли в здание бизнес-центра на Пермитина



Очевидцы сообщают, что люди в масках пришли в офис, дверь которого на фото слева.


Люди в масках пришли в здание бизнес-центра на Пермитина



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