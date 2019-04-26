«Стало стыдно»: власти убрали портреты героев из Первомайского сквера после поста в Facebook

Рабочие начали демонтаж стелы в Первомайском сквере — с неё сняли портреты и листы металла

Выгоревшие на солнце портреты заменят на новые, а в будущем году памятник отремонтируют

В Новосибирске власти решили отреставрировать стелу героям войны — выгоревшие портреты заменят на новые, а в будущем году памятник отремонтируют.







Об этом сообщил корреспонденту НГС историк и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. На днях он разместил у себя на странице в социальной сети Facebook пост, призвав неравнодушных новосибирцев организовать сбор средств на восстановление стелы Героям Советского Союза.





Как пояснил Голодяев, идея пришла ему в голову, когда он просто проходил мимо.





«Уже чуть ли не до вандализма доходит, а где-то просто подрисовывают.





Проходя мимо, решил написать, потому что просто стало стыдно.





Что поразило, народ откликнулся моментально — все были готовы помочь», — рассказал Голодяев.









После этого, по словам Голодяева, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил во время радиопередачи на «Городской волне», что памятник отремонтируют к следующему Дню Победы.





«На что я написал, почему к следующему, почему нельзя к этому? После чего мне сообщила Анна Терешкова (начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска. — Прим. ред.), что уже принято решение и уже начат демонтаж реально.





<...> Портреты уже сняли, сейчас их будут перепечатывать, а потом вернут на место уже обновлёнными. Сам ремонт стелы перейдёт на следующий год. <...> Я думаю, что нужно проводить конкурс среди художников города на достойную стелу героев [города]»,





— рассказал Константин Голодяев.





Рабочие уже начали демонтировать стелу — с неё сняли портреты и металлические листы





Историк добавил, что портреты выгорели под солнцем уже давно, и несколько лет неравнодушные жители предлагали их заменить. «К 8 мая [в мэрии] обещают, что стела будет в готовом состоянии», — сказал Константин Голодяев.





В середине марта художественный совет города после нескольких лет обсуждений согласовал установку бюста Иосифа Сталина. Общественники добились того, что бюст появится у здания обкома КПРФ на улице Большевистской.







А в начале недели бывшая жительница Новосибирска также с помощью Facebook заставила власть пригласить свою бабушку, прошедшую немецкие концлагеря, в качестве гостя на Парад Победы, который пройдёт на Красной Площади, — до этого чиновники отказали ей, сославшись на отсутствие квот.