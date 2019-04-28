Люди в клещах: пять историй, которые убедят вас поставить прививку от энцефалита

Сняли с себя клеща — идите в больницу вместе с ним, и чем быстрее, тем лучше





Любители вылазок в леса и парки заранее позаботились о том, чтобы привиться от клеща. Но есть и те, кто наивно полагает, что опасная встреча не случится, а если и случится — то все обойдется. В сегодняшней подборке мы собрали пять реальных историй, случившихся с героями материалов Сети городских порталов. Они годами борются за жизнь, переболев клещевым энцефалитом, но кого-то болезнь лишила жизни.





Почитайте и сделайте для себя вывод: поставить прививку от клеща не поздно никогда.





Анастасия учится ходить спустя шесть лет после того, как ее укусил клещ





Так Настя выглядела до того, как ее укусил клещ





28-летняя Анастасия Ширяева из Новосибирска шесть лет борется за жизнь после укуса клеща. Он укусил девушку в ногу во время прогулки в парке, но, когда Настя приехала в больницу, врачи лишь сделали укол иммуноглобулина и отпустили девушку домой. Клеща на анализ не взяли — сослались на то, что после выходных понять, зараженный он или нет, уже не удастся.







Спустя пару дней у Насти поднялась температура. Прибывшие к ней медики все поняли и госпитализировали сибирячку с менингитом и энцефалитом. Больше месяца девушка находилась в коме, пережила остановку сердца, выкарабкалась, парализовалась, но продолжает жить и бороться за жизнь. Чтобы оплачивать реабилитацию и услуги сиделки, Настя своими руками делает украшения — бусы, серьги, браслеты из самоцветов и обычных бусин — и рассылает в разные уголки страны.







Анастасия после выписки из больницы





Девушка верит, что справится с болезнью — недавно она научилась держаться на ногах и даже двигаться по лестнице, правда с поддержкой.







Историю о Насте, ее увлечении и силе воли читайте на НГС.





Евгений после укуса клеща три месяца провел в коме







Евгений три месяца провел в коме, выписался из больницы и встал на коньки. Но реабилитация не окончена





Евгений Выдрин из Челябинска называет себя человеком, стремящимся к умножению возможностей. Четыре года назад молодой человек провел в коме три месяца после того, как его укусил клещ. Но нашел в себе силы, чтобы вернуться к жизни и даже снова вышел на лед.







Происшествие случилось в 2015 году, Евгений с друзьями и невестой был на природе на майских праздниках, его укусил клещ. По страховке челябинец обратился в частную клинику, там сняли клеща, поставили укол, прописали антибиотики и отпустили домой. Последствия начались через две недели: температура и резкая слабость. Скорая, приехавшая на вызов, госпитализировала Евгения, а позже врачи ввели его в искусственную кому.







Диагноз оказался неутешительным — тяжелая форма энцефалита. В себя молодой человек пришел только летом 2015 года. Восстановление идет до сих пор: у Евгения ограничены движения рук и ног.







— Я понял, что реабилитация теперь зависит только от меня самого, от того, насколько я буду упорно над собой работать. Через полгода после случившегося вернулся на работу, благо, работа офисная, снова начал водить машину. Постоянно разрабатываю пострадавшие руки и ногу. Спустя год после пережитого вернулся на лёд. Конечно, игра в команде пока не для меня, но планы на жизнь вполне оптимистичные, — признаётся Евгений.







Обязательно почитайте его историю.





10-летняя Таня три месяца боролась за жизнь после укуса клеща







Победить болезнь девочка так и не смогла





Эта история произошла в Тюменской области в июне 2018 года: Таню из Заводоуковска клещ укусил в шею, когда она с родителями собирала грибы. Семья обратилась в больницу, девочке поставили иммуноглобулин и отпустили домой. Позже выяснилось, что клещ был энцефалитным.







Школьницу стали беспокоить головные боли, однако в госпитализации ей отказывали. Лишь когда температура поднялась под 40, Таню забрали в больницу. Состояние ухудшалось, пострадавшая находилась в полусознании, путала слоги и слова, перестала узнавать близких. Таню перевезли в Тюмень, на следующий день она впала в кому.







Вывести из комы девочку удалось через 20 дней, врачи порекомендовали родителям забрать ее домой. В начале августа Таню вновь положили в больницу родного Заводоуковска, 13 сентября выписали домой, а через неделю она умерла.







— После того как провели последние обследования, нам сказали, что врачи бессильны. Вызвали маму и рекомендовали забрать дочь домой. Мне кажется, что если бы ее сразу положили в больницу и начали сразу ставить гамма-глобулин, который ей уже потом давали, то не было бы таких последствий, — считает Асия Белослудцева, тетя девочки.







Подробности этой истории читайте на 72.RU.





Подростка из Екатеринбурга вытянули с того света после укуса двух клещей







Врачи, которые спасали Артема, понимали сразу, что на восстановление уйдет не один год





В 2016 году врачам Екатеринбурга удалось спасти подростка, которого укусили сразу два клеща — в шею и подмышку. Вместе с отцом Артем отдыхал в лагере на природе и не придал значения укусам, а когда появились первые признаки заражения — пил аспирин и жаропонижающие. Когда состояние ухудшилось, родители отвезли парня в больницу, далее 12 суток за Артема дышал аппарат искусственной вентиляции легких.







— Нарушения сознания и глотания, слабость мышц конечностей и «усталость» дыхательной мускулатуры, лихорадка были классическими симптомами острого клещевого энцефалита. Без адекватной реанимационной поддержки они, как правило, приводят пациента к трагическому исходу. Мы рады, что помогли Артёму справиться с тем тяжёлым периодом заболевания, — рассказывал позже заведующий больницы, в которой парню помогли.







С Артемом работали несколько врачей, психолог. Все понимали — на восстановление уйдет не один год: паралич правой руки (при выписке двигалась только кисть), слабость в конечностях — пройти самостоятельно он мог только несколько шагов. Даже видавшим многое врачам, как они сами признались, было невыносимо жаль совсем молодого мальчика, у которого были все шансы остаться инвалидом.







Но даже в такой сложной ситуации был позитивный момент, о нем E1.RU рассказала мама Артема:







— Когда это всё у нас произошло, все знакомые нашей семьи и все, кто был на этой базе отдыха, буквально побежали ставить себе прививки против клещевого энцефалита. Даже те, кто раньше их не признавал и не верил в них и не верил в последствия этой болезни. Как оказалось, никто даже не представлял, насколько это может быть страшно в реальности.







Почитать эту историю целиком можно тут.





Встреча с клещами вызвала у сибиряка стресс







Турист очень боялся клещей и попросил спасателей помочь ему выбраться





Чтобы вы совсем не впали в панику, вот одна забавная история, которая случилась с впечатлительным туристом из Красноярска. Ему клещи потрепали нервы прошлым летом: мужчина спускался с горы на знаменитых «Столбах», когда увидел их. Клещи даже не нападали на него, но один вид вызвал у туриста приступ паники, он тут же позвонил спасателям и сказал, что не знает, куда идти.







Прибывшие на место экстренные службы спустили туриста на землю и проводили из заповедника.







— Найден, в связи со стрессовым состоянием доставлен на остановку автобуса, — говорилось потом в сводке спасателей.







Перед тем, как привиться от клеща, вспомните, когда и какую вакцину вы ставили раньше: возможно несколько лет назад вы прошли курс прививания «ЭнцеВиром» — тогда для поддержания иммунитета достаточно одной инъекции.







Для того, чтобы составить оптимальную схему вакцинации, нужно проконсультироваться с врачом. Поставить прививку можно в любой поликлинике или больнице города. Дети до 15 лет и пенсионеры — бесплатно при наличии вакцины, для остальных платно.

