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Люди в клещах: пять историй, которые убедят вас поставить прививку от энцефалита

Пройти курс вакцинации никогда не поздно

Сняли с себя клеща — идите в больницу вместе с ним, и чем быстрее, тем лучше
Сняли с себя клеща — идите в больницу вместе с ним, и чем быстрее, тем лучше


Любители вылазок в леса и парки заранее позаботились о том, чтобы привиться от клеща. Но есть и те, кто наивно полагает, что опасная встреча не случится, а если и случится — то все обойдется. В сегодняшней подборке мы собрали пять реальных историй, случившихся с героями материалов Сети городских порталов. Они годами борются за жизнь, переболев клещевым энцефалитом, но кого-то болезнь лишила жизни.


Почитайте и сделайте для себя вывод: поставить прививку от клеща не поздно никогда.


Анастасия учится ходить спустя шесть лет после того, как ее укусил клещ


Так Настя выглядела до того, как ее укусил клещ
Так Настя выглядела до того, как ее укусил клещ


28-летняя Анастасия Ширяева из Новосибирска шесть лет борется за жизнь после укуса клеща. Он укусил девушку в ногу во время прогулки в парке, но, когда Настя приехала в больницу, врачи лишь сделали укол иммуноглобулина и отпустили девушку домой. Клеща на анализ не взяли — сослались на то, что после выходных понять, зараженный он или нет, уже не удастся.


Спустя пару дней у Насти поднялась температура. Прибывшие к ней медики все поняли и госпитализировали сибирячку с менингитом и энцефалитом. Больше месяца девушка находилась в коме, пережила остановку сердца, выкарабкалась, парализовалась, но продолжает жить и бороться за жизнь. Чтобы оплачивать реабилитацию и услуги сиделки, Настя своими руками делает украшения — бусы, серьги, браслеты из самоцветов и обычных бусин — и рассылает в разные уголки страны.


Анастасия после выписки из больницы
Анастасия после выписки из больницы


Девушка верит, что справится с болезнью — недавно она научилась держаться на ногах и даже двигаться по лестнице, правда с поддержкой.


Историю о Насте, ее увлечении и силе воли читайте на НГС.


Евгений после укуса клеща три месяца провел в коме


Евгений три месяца провел в коме, выписался из больницы и встал на коньки. Но реабилитация не окончена
Евгений три месяца провел в коме, выписался из больницы и встал на коньки. Но реабилитация не окончена


Евгений Выдрин из Челябинска называет себя человеком, стремящимся к умножению возможностей. Четыре года назад молодой человек провел в коме три месяца после того, как его укусил клещ. Но нашел в себе силы, чтобы вернуться к жизни и даже снова вышел на лед.


Происшествие случилось в 2015 году, Евгений с друзьями и невестой был на природе на майских праздниках, его укусил клещ. По страховке челябинец обратился в частную клинику, там сняли клеща, поставили укол, прописали антибиотики и отпустили домой. Последствия начались через две недели: температура и резкая слабость. Скорая, приехавшая на вызов, госпитализировала Евгения, а позже врачи ввели его в искусственную кому.


Диагноз оказался неутешительным — тяжелая форма энцефалита. В себя молодой человек пришел только летом 2015 года. Восстановление идет до сих пор: у Евгения ограничены движения рук и ног.


— Я понял, что реабилитация теперь зависит только от меня самого, от того, насколько я буду упорно над собой работать. Через полгода после случившегося вернулся на работу, благо, работа офисная, снова начал водить машину. Постоянно разрабатываю пострадавшие руки и ногу. Спустя год после пережитого вернулся на лёд. Конечно, игра в команде пока не для меня, но планы на жизнь вполне оптимистичные, — признаётся Евгений.


Обязательно почитайте его историю.


10-летняя Таня три месяца боролась за жизнь после укуса клеща


Победить болезнь девочка так и не смогла
Победить болезнь девочка так и не смогла


Эта история произошла в Тюменской области в июне 2018 года: Таню из Заводоуковска клещ укусил в шею, когда она с родителями собирала грибы. Семья обратилась в больницу, девочке поставили иммуноглобулин и отпустили домой. Позже выяснилось, что клещ был энцефалитным.


Школьницу стали беспокоить головные боли, однако в госпитализации ей отказывали. Лишь когда температура поднялась под 40, Таню забрали в больницу. Состояние ухудшалось, пострадавшая находилась в полусознании, путала слоги и слова, перестала узнавать близких. Таню перевезли в Тюмень, на следующий день она впала в кому.


Вывести из комы девочку удалось через 20 дней, врачи порекомендовали родителям забрать ее домой. В начале августа Таню вновь положили в больницу родного Заводоуковска, 13 сентября выписали домой, а через неделю она умерла.


— После того как провели последние обследования, нам сказали, что врачи бессильны. Вызвали маму и рекомендовали забрать дочь домой. Мне кажется, что если бы ее сразу положили в больницу и начали сразу ставить гамма-глобулин, который ей уже потом давали, то не было бы таких последствий, — считает Асия Белослудцева, тетя девочки.


Подробности этой истории читайте на 72.RU.


Подростка из Екатеринбурга вытянули с того света после укуса двух клещей


Врачи, которые спасали Артема, понимали сразу, что на восстановление уйдет не один год
Врачи, которые спасали Артема, понимали сразу, что на восстановление уйдет не один год


В 2016 году врачам Екатеринбурга удалось спасти подростка, которого укусили сразу два клеща — в шею и подмышку. Вместе с отцом Артем отдыхал в лагере на природе и не придал значения укусам, а когда появились первые признаки заражения — пил аспирин и жаропонижающие. Когда состояние ухудшилось, родители отвезли парня в больницу, далее 12 суток за Артема дышал аппарат искусственной вентиляции легких.


— Нарушения сознания и глотания, слабость мышц конечностей и «усталость» дыхательной мускулатуры, лихорадка были классическими симптомами острого клещевого энцефалита. Без адекватной реанимационной поддержки они, как правило, приводят пациента к трагическому исходу. Мы рады, что помогли Артёму справиться с тем тяжёлым периодом заболевания, — рассказывал позже заведующий больницы, в которой парню помогли.


С Артемом работали несколько врачей, психолог. Все понимали — на восстановление уйдет не один год: паралич правой руки (при выписке двигалась только кисть), слабость в конечностях — пройти самостоятельно он мог только несколько шагов. Даже видавшим многое врачам, как они сами признались, было невыносимо жаль совсем молодого мальчика, у которого были все шансы остаться инвалидом.


Но даже в такой сложной ситуации был позитивный момент, о нем E1.RU рассказала мама Артема:


— Когда это всё у нас произошло, все знакомые нашей семьи и все, кто был на этой базе отдыха, буквально побежали ставить себе прививки против клещевого энцефалита. Даже те, кто раньше их не признавал и не верил в них и не верил в последствия этой болезни. Как оказалось, никто даже не представлял, насколько это может быть страшно в реальности.


Почитать эту историю целиком можно тут.


Встреча с клещами вызвала у сибиряка стресс


Турист очень боялся клещей и попросил спасателей помочь ему выбраться
Турист очень боялся клещей и попросил спасателей помочь ему выбраться


Чтобы вы совсем не впали в панику, вот одна забавная история, которая случилась с впечатлительным туристом из Красноярска. Ему клещи потрепали нервы прошлым летом: мужчина спускался с горы на знаменитых «Столбах», когда увидел их. Клещи даже не нападали на него, но один вид вызвал у туриста приступ паники, он тут же позвонил спасателям и сказал, что не знает, куда идти.


Прибывшие на место экстренные службы спустили туриста на землю и проводили из заповедника.


— Найден, в связи со стрессовым состоянием доставлен на остановку автобуса, — говорилось потом в сводке спасателей.


Перед тем, как привиться от клеща, вспомните, когда и какую вакцину вы ставили раньше: возможно несколько лет назад вы прошли курс прививания «ЭнцеВиром» — тогда для поддержания иммунитета достаточно одной инъекции.


Для того, чтобы составить оптимальную схему вакцинации, нужно проконсультироваться с врачом. Поставить прививку можно в любой поликлинике или больнице города. Дети до 15 лет и пенсионеры — бесплатно при наличии вакцины, для остальных платно.

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