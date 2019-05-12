Бизнес в декрете: шесть отчаянных домохозяек умудрились открыть свое дело с ребенком на руках

Эти женщины доказали, что делом заниматься нужно, даже если «ты ж мать»

Мамы сегодня выбирают не сидеть, а работать в декрете

Девушек из этой подборки объединяют не только дети, но и желание выбраться из декретной рутины: однажды каждая из них поняла, что просто так сидеть с ребенком — скучно, освоила новую профессию и открыла свое дело. Теперь к мамам выстраиваются в очередь за гладильными досками, которые не стремно показать соседке, съедобными букетами и конфетами с шок-начинкой.







Как они к этому пришли — шесть отчаянных домохозяек рассказывают здесь и сейчас.





Гладильные доски с воспоминаниями об океане







Бизнес Юлии начался с того, что она захотела гладильную доску, которую не стыдно оставить в комнате при гостях





Юлию Русакову из Екатеринбурга на бизнес-идею толкнул быт: с появлением сына в доме стало столько стирки и глажки, что гладильная доска прописалась посреди комнаты. Тогда Юля подумала, почему бы не выпускать такие доски, которые не нужно стыдливо прятать за штору или в шкаф.





— Я смотрела на гладильную доску и думала, как было бы здорово сделать такую доску, которую не надо прятать, которая была бы элементом интерьера, и мне пришёл на ум образ «сёрфа», — рассказывает молодая мама.





Делать гладильные доски Юлии помогает муж. В основе — дерево, покрытое эпоксидной смолой, которая выдерживает высокую температуру. В комплекте с гладильной доской идет хлопковый чехол и съемный каркас.





Сёрфить на такой доске безопасно даже раскалённым утюгом





— Мы тестировали, прекрасно можно гладить, ничего с доской не происходит. Когда первую доску только сделали, я достала все вещи сына, начала гладить, и были совсем другие эмоции, может быть, воспоминания об океане, — рассказывает Юлия.





Продажами семья занимается в Instagram. Пока доски-«сёрфы» разбирают только в Екатеринбурге, но вскоре, надеется героиня, о них заговорят в Москве и Питере. Обязательно почитайте эту историю.





Бизнес на хламе в чужих домах







Ольга за деньги выкинет барахло из вашей квартиры





Ольга Карташева из Новосибирска раньше работала статистиком. Сначала ушла в один декрет, потом вышла на несколько месяцев на работу и ушла во второй. Старший сын вот-вот пойдёт в школу, второй — в садике. Чтобы вырваться из декретной рутины, Ольга пошла на курсы интернет-маркетинга, но внезапно стала человеком, который наводит порядок в доме: выбрасывает хлам, от которого ее клиенты не могут избавиться сами, и помогает организовать пространство.





— Люди не всегда понимают, чем я занимаюсь. Я не клининг: не буду чистить унитаз и натирать фарфор. Если у вас грязные полки, то я их мыть не буду. Попрошу их протереть и достану органайзеры, которые мы согласовали на техническом выезде. Покажу, как складывать, — замечает Ольга. Профессия оказалась для Новосибирска новой, и первых клиентов приходилось выискивать на бизнес-ланчах и встречах мамочек. Затем, что называется, поперло: сработало сарафанное радио и продвижение в соцсетях.





Первый выезд к клиенту — технический, на нем обсуждается, что необходимо сделать и сколько времени уйдёт на работу. Час работы стоит 800 рублей. У Ольги всегда с собой рабочая сумка, в которой есть всё необходимое: сменная обувь, рулетка, стикеры, скотч, клей, вакуумные пакеты, огромные мусорные пакеты и так далее. Покупка этих вещей — вложения, которые есть в её сфере бизнеса. Иногда Ольга проводит мастер-классы, на которых учит желающих складывать вещи и выстраивать систему дома.





На уборку своего дома у сибирячки ушло два месяца





Свой дом сибирячка держит в системном порядке. На уборку ушло два месяца, теперь же все вещи хранятся по категориям: подобное с подобным и там, где ими пользуются.





О системном порядке в доме мечтает любая мать





Целиком историю Ольги читайте на НГС.





Ложки и кружки, которые хочется съесть









Татьяне Амельченко из Волгограда в декрете стало скучно, тогда она взялась за полимерную глину. Сначала лепила для себя, друзей и семьи ложки, кружки и прочую посуду, украшенную цветами и объемными фигурами. Но заработало сарафанное радио, и тогда Татьяне пришлось поставить работу на поток. Заказчиков не смущало даже то, что по образованию девушка не художник и не скульптор, а мастерству училась по роликам в интернете и мастер-классам.





— Люди присылают мне фотографии, высказывают свои пожелания, и я в общем-то леплю. Самое главное — постараться передать цвет глаз, цвет волос, прическу, какие-то важные детали, мелочи. Иногда заказчики сами просят, вот добавьте родинку, или рассказывают — вот у мамы есть любимое фиолетовое платье, сделайте его. Чтобы фигурка получилась наиболее узнаваемой, с отличительными чертами, — говорит Татьяна.









Работы она выставляет в социальных сетях, там же находит новых заказчиков. Посмотрите, какие вещи делает Татьяна сегодня.





Букеты с раками и копченой колбасой





Съедобные букеты Ольге нравится делать больше, чем свадебные украшения





Сначала челябинка Ольга Кирсанова делала украшения для невест: красивые броши, заколочки и прочие атрибуты красоты нравились клиентам и подписчикам в соцсетях, но совершенно не радовали мастерицу. Тогда молодая мама стала делать букеты из еды.





— Я всё думала, как сообщить об этом подписчикам. Мой профиль в «Инстаграме» был заполнен красивыми фотосессиями невест, а тут колбаса, раки и пиво, — смеётся Ольга. — Решалась долго и, наконец, через месяц выложила фото. Реакция подписчиков меня удивила. Их число осталось прежним, но они стали активно писать сообщения и комментировать. Невесты превратились в заказчиц моих новых творений.





Матери приходится вставать в пять утра, чтобы успеть накормить букетами всех клиентов





Цена зависит от состава букета, потолок — пять тысяч рублей





Интерес к таким букетам вырос на старте и увеличивался от праздника к празднику. Клиентов, говорит бизнес-мама, столько, что приходится вставать в пять утра, а дочку сдавать бабушке.





— Работала сутками, вообще практически никогда не отдыхаю. Встаю в пять-шесть утра и работаю до самой ночи. На мне и закуп продуктов, и доставка букетов, и продвижение в соцсетях, и общение с клиентами. Когда не успеваю отвезти заказ, прошу помощниц либо на такси букеты отправляю. Уже все таксисты меня знают. С дочерью, если нужно, помогает мама. Она меня всегда и во всём поддерживает.





Читайте эту историю здесь, а другие истории из серии «Бизнес в декрете» по-челябински — здесь.





Деньги на съемке малышей под водой





На технику для подводной съемки мать из Екатеринбурга халтурила год





Евгения Сумар по образованию инженер связи, но появление ребенка поставило на карьере крест. Зато теперь она подводный фотограф. Она занялась этим делом, чтобы показать родственникам успехи своего сына в плавании.





— В декрете я повела сына в бассейн на грудничковое плавание. У него очень здорово всё получалось, и я стала искать подводного фотографа, но на тот момент никого не нашла. Сфотографировать сына всё равно хотелось, и тогда у меня впервые появилась идея сделать это самой. Я взяла в аренду обычную камеру GoPro, но качество мне не понравилось. Дома был обычный зеркальный фотоаппарат, стала думать, как его упаковать, чтобы можно было фотографировать под водой, — рассказала молодая мама.





Зато теперь за снимками своих детей под водой к Евгении выстраиваются мамочки со всего города





За 150 тысяч рублей Евгения купила камеру и чехол — это весомая часть вложений в бизнес. Женщина нашла подработку, год копила, добавила сбережения и купила технику. Параллельно по ночам осваивала курсы фотошопа. Первыми клиентами стали родители из этого же бассейна, а дальше заработало сарафанное радио.





— Кто-то менял бассейн, там рассказывал обо мне, и оттуда приходили клиенты. Бассейнов открывалось всё больше, и клиентов становилось больше. И я поняла, что на этом можно зарабатывать, желающих оказалось очень много. Уже через пару лет появился ещё один подводный фотограф, но он и до этого занимался фотографией, как я, с нуля не начинал, — признаётся Евгения.





Фотографировать самых маленьких моделей Евгении помогает тренер бассейна





Сейчас, по словам Евгении, у неё по 10–15 заказов в месяц. Самому маленькому герою из кадра — 2,5 месяца, самому взрослому — 18 лет. Выныривать из этого бизнеса и быть просто фотографом Евгения не хочет: говорит, что другая фотография ей не интересна.





Конфеты с сыром и перцем чили





Олеся до декрета была банкиром, а стала кондитером





До 36 лет Олеся Нежикова из Челябинска работала в банке и менять свою жизнь не планировала. Но во время беременности девушка увлеклась созданием шоколадных конфет, в итоге хобби переросло в бизнес. Сначала Олеся готовила конфеты дома и продавала друзьям: за 1,5 года реализовала более пяти тысяч конфет с сыром, перцем чили, мохито и другими необычными начинками. Теперь за сладостями в очередь выстраиваются не только друзья, но и незнакомцы.





Часть инструментов, которыми готовятся конфеты, Олеся закупает в строительных магазинах: пирометр, щуп, шпатель. Продукты заказывает в разных городах: в Москве — бельгийский шоколад и ягоды, в Челябинске — сыр. Сначала, признается героиня, была проблема с расчетами: ингредиентов закупалось больше, чем в итоге было нужно. На помощь пришла семья: муж сестры разработал программу, в которой по рецепту рассчитывается количество продуктов.





Продукты приходится искать в разных городах, а инструменты для готовки — в строительных магазинах





За конфетами с мохито и перцем выстраиваются очереди





— Сейчас у меня одна конфета стоит 50 рублей. Дороже я не буду их делать, хотя за такие же в соседнем Екатеринбурге не менее 70 рублей просят. И дешевле я не могу их продавать, потому что слишком дорогие ингредиенты, — объясняет Олеся. — Как вариант — дополнительно выпускать корпусные конфеты. И увеличивать объёмы. Конечно, мне хочется развить это дело, чтобы из декретного приработка оно превратилось в настоящий бизнес. Хочется открыть цех, нанять людей.





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