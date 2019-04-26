Новосибирцы прислали 10 тысяч писем с просьбой наградить лучшие компании Новосибирска

В мае начнётся голосование за компании, которые попадут в шорт-лист

Новосибирцы подали на «Народную премию НГС» более 10 тысяч заявок. Этап выдвижения номинантов начался 1 апреля и продлится до 30 апреля.







«На сегодняшний день больше всего претендентов на звание лучшей компании предлагают в номинации "Медицинский центр года" — 3543 заявки, на втором месте "Жилой комплекс года", который примерно неделю назад был лидером активности голосования, — 1695. На третьем месте номинанты в категории "Кофейня года", как и на первой неделе голосования, — 1170», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.





У вас осталось несколько дней, чтобы успеть предложить своего кандидата на звание лучшего бизнеса города по следующим номинациям:











«Открытие года» предложит редакция НГС на втором этапе голосования, в мае. А «Бизнес года» выберет только редакция, как и в прошлом году. Торжественная церемония награждения победителей состоится 31 мая в НОВАТе. Вести её будет Иван Ургант.







НГС посмотрел, как представители новосибирских компаний начали предлагать их в качестве номинантов премии, и узнал у новосибирцев на улицах города о том, какими они представляют лучший супермаркет, медицинский центр, торгово-развлекательный центр, кофейню и жилой комплекс.