Суд закрыл сеть киосков «Ростовская шаурма» после массового отравления

Киоскам запретили работать 80 дней после 13 случаев отравления у покупателей

«Ростовская шаурма» закрыта по всему городу 
«Ростовская шаурма» закрыта по всему городу 

В Новосибирске суд приостановил работу всех точек быстрого питания «Ростовская шаурма» на 80 дней. 


Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос НГС. 


В ведомстве рассказали о 13 случаях отравления шаурмой. Ранее врачи сообщали о 17 заболевших сальмонеллёзом


«18 апреля <...> начато эпидемиологическое расследование в отношении ИП Мирзоева Д.Н. по факту регистрации 13 случаев острой кишечной инфекции, в том числе сальмонеллёзной этиологии <...> В ходе проверки были выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сообщают в ведомстве.


Сейчас массовым отравлением в сети фастфуда занимаются и новосибирские следователи — они проводят проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). 

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