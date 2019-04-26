Отличников меньше 1%: в Новосибирске подвели окончательные итоги «Тотального диктанта»

Горожане чаще всего ошибались в написании «также» и «по старинке»

В этом году горожане писали текст Павла Басинского
В этом году горожане писали текст Павла Басинского

В Новосибирске подвели итоги акции «Тотальный диктант». В этом году в городе его написали чуть более 7 тысяч человек.


«Отличников немного, у нас меньше 100 человек. Где-то чуть больше одного процента от написавших. Похожий результат [с прошлым годом]. Связываем с тем, что в принципе был текст непростой. Именно вторая часть оказалась достаточно трудной: очень много орфографических ошибок, пунктуационных», — рассказал корреспонденту НГС координатор акции «Тотальный диктант» в Новосибирске Андрей Поздняков.


Чаще всего новосибирцы ошибались в написании слов «также» и «так же».


«Еще была ошибка очень популярная [в написании] "по старинке". Слитно, раздельно, через черточку — народ по-разному писал. Все остальные традиционные пунктуационные ошибки — обособления в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях», — добавил Поздняков.


В этом году «Тотальный диктант» прошел 13 апреля. Горожане писали текст Павла Басинского. Среди прочих диктант читали Владимир Познер и Андрей Макаревич.

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