Отличников меньше 1%: в Новосибирске подвели окончательные итоги «Тотального диктанта»

Горожане чаще всего ошибались в написании «также» и «по старинке»

В этом году горожане писали текст Павла Басинского

В Новосибирске подвели итоги акции «Тотальный диктант». В этом году в городе его написали чуть более 7 тысяч человек.







«Отличников немного, у нас меньше 100 человек. Где-то чуть больше одного процента от написавших. Похожий результат [с прошлым годом]. Связываем с тем, что в принципе был текст непростой. Именно вторая часть оказалась достаточно трудной: очень много орфографических ошибок, пунктуационных», — рассказал корреспонденту НГС координатор акции «Тотальный диктант» в Новосибирске Андрей Поздняков.







Чаще всего новосибирцы ошибались в написании слов «также» и «так же».







«Еще была ошибка очень популярная [в написании] "по старинке". Слитно, раздельно, через черточку — народ по-разному писал. Все остальные традиционные пунктуационные ошибки — обособления в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях», — добавил Поздняков.







В этом году «Тотальный диктант» прошел 13 апреля. Горожане писали текст Павла Басинского. Среди прочих диктант читали Владимир Познер и Андрей Макаревич.