Новосибирцам выставили неверные счета за вывоз мусора

Это произошло из-за того, что собственники не заключили письменные договоры с оператором

Сейчас компания делает перерасчёты по письменным заявлениям 
Сейчас компания делает перерасчёты по письменным заявлениям 

Региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» сообщил о том, что некоторые жители Новосибирска получили неправильные счета за услугу. Теперь компания проведёт перерасчёт.


«Некорректная информация о произведенных начислениях относительно количества проживающих граждан может возникать по тем жилым помещениям, где собственники не заключили договоры в письменной форме и не предоставили информацию о количестве проживающих», — сообщили в компании. 


В пресс-службе «Экологии-Новосибирск» добавили, что сейчас делают перерасчёт только по письменным обращениям жильцов.


В компании не смогли оперативно прокомментировать, как много новосибирцев пожаловались на неправильные расчёты, пообещав уточнить информацию после письменного запроса.


В начале апреля прокуратура Железнодорожного района Новосибирска проверила управляющие компании — жителей домов в районе заставляли платить за вывоз мусора дважды. А в начале января часть жителей города жаловалась на то, что со дворов плохо вывозят мусор.

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