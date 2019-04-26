Новосибирцам выставили неверные счета за вывоз мусора

Это произошло из-за того, что собственники не заключили письменные договоры с оператором

Сейчас компания делает перерасчёты по письменным заявлениям

Региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» сообщил о том, что некоторые жители Новосибирска получили неправильные счета за услугу. Теперь компания проведёт перерасчёт.







«Некорректная информация о произведенных начислениях относительно количества проживающих граждан может возникать по тем жилым помещениям, где собственники не заключили договоры в письменной форме и не предоставили информацию о количестве проживающих», — сообщили в компании.





В пресс-службе «Экологии-Новосибирск» добавили, что сейчас делают перерасчёт только по письменным обращениям жильцов.





В компании не смогли оперативно прокомментировать, как много новосибирцев пожаловались на неправильные расчёты, пообещав уточнить информацию после письменного запроса.





В начале апреля прокуратура Железнодорожного района Новосибирска проверила управляющие компании — жителей домов в районе заставляли платить за вывоз мусора дважды. А в начале января часть жителей города жаловалась на то, что со дворов плохо вывозят мусор.