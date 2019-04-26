Таксист сбил велосипедиста на ОбьГЭСе: мальчик выхватил свой велосипед и убежал

Водитель сам обратился в ГИБДД после происшествия

Мальчик испугался и убежал с места происшествия, захватив велосипед
Мальчик испугался и убежал с места происшествия, захватив велосипед

Сегодня утром, 26 апреля, на ОбьГЭСе автомобиль такси сбил ребёнка на велосипеде — мальчик забрал свой велосипед и убежал.


О происшествии в редакцию сообщила очевидица, которая переходила через пешеходный переход на Гидромонтажной недалеко от перекрёстка с улицей Энгельса. За ней на велосипеде ехал мальчик, по возрасту напоминающий третьеклассника, а рядом с ним шла девочка.


«Я прошла, и он сразу тронулся, то есть ребёнка из-за машины он не увидел — там машина поворачивала — и сбил его. Мальчишка испугался, велик сразу вытянул. Я говорю: "Давай маме позвоним?" — "Нет, маме не надо"», — описала происшествие очевидец.


После этого мальчик с велосипедом убежал, свидетельница происшествия не успела сфотографировать велосипед под машиной.


«Он-то (мальчик. — Прим. ред.) убедился, что машина стоит — он и поехал, а этот тронулся. Он (таксист. — Прим. ред.) велик хорошо зажал, потому что он сдал задним ходом, чтобы ребёнок его вытащил», — добавила свидетельница аварии. 


По её словам, автомобиль наехал ребёнку на ногу. После ДТП очевидица обратилась в компанию такси, в которой работает водитель. 


В службе такси «Регата» корреспонденту НГС подтвердили происшествие.


«Ребёнок убежал, водитель самостоятельно проехал в ГАИ, сейчас находится в ГАИ, случай зафиксирован», — сообщили в «Регате».


Накануне НГС рассказывал о том, как в Первомайском районе Новосибирска 3-летняя девочка на самокате попала под машину во дворе.

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