Чтобы дороги не портили: фурам запретили въезд в Новосибирск

Ограничение будет действовать один месяц

Фурам запрещают въезд в границы Новосибирска до конца мая
Фурам запрещают въезд в границы Новосибирска до конца мая

С понедельника, 29 апреля, в Новосибирске начнёт действовать месячный запрет на въезд тяжёлых грузовиков.


«С понедельника вводится временное ограничение движения транспортных средств по дорогам Новосибирской области и Новосибирска. Это по приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства от 22 марта», — сообщил корреспонденту инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Савченков пояснил, что ограничение потребовалось, чтобы такой транспорт не разбивал городские дороги.


Сроки запрета на движение фур в Новосибирске указаны в постановлении мэрии — с 29 апреля по 31 мая 2019 года.


Это указание касается автомобилей с грузом или без груза, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн, а также спецтехники, перевозящей технологические грузы с нагрузкой более 7 тонн.


До начала апреля в Новосибирске действовал другой запрет для фур — им запрещалось въезжать в город в часы пик.

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