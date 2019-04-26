Чтобы дороги не портили: фурам запретили въезд в Новосибирск

Ограничение будет действовать один месяц

Фурам запрещают въезд в границы Новосибирска до конца мая

С понедельника, 29 апреля, в Новосибирске начнёт действовать месячный запрет на въезд тяжёлых грузовиков.







«С понедельника вводится временное ограничение движения транспортных средств по дорогам Новосибирской области и Новосибирска. Это по приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства от 22 марта», — сообщил корреспонденту инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





Савченков пояснил, что ограничение потребовалось, чтобы такой транспорт не разбивал городские дороги.





Сроки запрета на движение фур в Новосибирске указаны в постановлении мэрии — с 29 апреля по 31 мая 2019 года.





Это указание касается автомобилей с грузом или без груза, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн, а также спецтехники, перевозящей технологические грузы с нагрузкой более 7 тонн.







До начала апреля в Новосибирске действовал другой запрет для фур — им запрещалось въезжать в город в часы пик.