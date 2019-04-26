В Октябрьском районе 17 домов остались без света

Электричество обещали вернуть в 4 утра, но рабочие не успели закончить ремонт в срок

Энергетики обещали отремонтировать электрокабель к 4:00 утра, но не уложились в этот срок.
Энергетики обещали отремонтировать электрокабель к 4:00 утра, но не уложились в этот срок.

В Октябрьском районе из-за аварии на электросетях без света остались 17 жилых домов. Энергетики обещали отремонтировать линию к 4:00 утра, но не уложились в срок.


«В домах много маленьких детей и нет возможности приготовить им обед. Также нет отопления, так как насосы, подающие воду, подвязаны к электричеству», — сообщил в редакцию НГС читатель Алексей.


Плановая дата и время окончания аварийных работ на данный момент — 26 апреля в 12:00.
Плановая дата и время окончания аварийных работ на данный момент — 26 апреля в 12:00.


В управляющей компании «Петровская слобода», которая обслуживает три дома из 17 отключенных, подтвердили, что подключение энергосетей постоянно откладывается.


«С 17:10 (25 апреля) нет электричества <…> Мы постоянно мониторим, всё, что в наших силах, мы прикладываем. Информацию мы имеем от 051, от диспетчерской. Все постоянно продляется», — рассказал представитель УК «Петровская слобода».


В мэрии Новосибирска уточнили, что без электричества сейчас находятся 17 многоквартирных домов по улицам Высоцкого и Лазурная.


«Плановая дата и время окончания работ — 26 апреля в 12:00. Сейчас аварийная бригада нашла повреждение, приступили к раскопкам», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В середине апреля без электричества остались более 50 домов в Калининском районе. Жильцы сидели без света несколько часов.

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