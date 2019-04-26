В новосибирской школе отменили длинные выходные на майские праздники

Дети будут отдыхать всего два дня — 1 и 9 Мая

Каждая школа самостоятельно устанавливает график выходных

Ученики и учителя новосибирской школы № 212 в микрорайоне «Горский» будут отдыхать на майские праздники только 1 и 9 мая.





Об этом в редакцию НГС сообщила мама одного из учеников школы. Она рассказала, что из-за коротких выходных многим семьям приходится отложить запланированные поездки.







«В прошлом году мы нормально отдыхали, как положено по законодательству, а в этом что-то непонятное. Так получается, что у нас четверг и пятницу забрали — мы отдыхаем только 1-го и 9-го числа. О том, что будут длинные майские праздники, было известно уже очень давно, многие родители уже распланировали поездки.





Мы, например, на все праздники планировали на дачу уехать, а так получается, что и мы наказаны, потому что ребёнок учится, учителя наказаны, потому что у них тоже были свои планы. А мой ребёнок даже расплакался, когда узнал, что он никуда не поедет.





Руководство говорит, что мы можем написать заявление, пропустить уроки, но всю ответственность за освоение материала мы должны брать на себя», — пожаловалась родительница.





График учебного процесса на 2018-2019 год размещён на официальном сайте школы № 212 . В документе указано, что на майские праздники школьники действительно будут отдыхать только два дня — 1 и 9 мая. Связаться с директором школы Дмитрием Шульгой корреспонденту НГС не удалось.





В департаменте образования мэрии города Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что школы действуют в рамках закона — они могут самостоятельно устанавливать график работы на майские праздники.





«Общеобразовательные программы, включающие календарный учебный график, самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями. Таким образом, график работы на майские праздники общеобразовательные организации устанавливают самостоятельно», — добавили в департаменте.





Перед началом учебного года мэрия Новосибирска опубликовала учебный календарь для школ, который учебные заведения используют при составлении графиков каникул. В нём выходные стоят только на государственные праздники 1 и 9 Мая.





Ещё в июле прошлого года Министерство труда России подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году. В честь Первомая россияне будут отдыхать пять дней — с 1 по 5 мая. А на День Победы четыре дня — с 9 по 12 мая.