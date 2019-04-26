Видео: светофор возле «Горбольницы» включил сразу три света

Читатель НГС снял на видео сомневающийся светофор

Сейчас светофор уже переключили в жёлтый режим на время ремонта
Сейчас светофор уже переключили в жёлтый режим на время ремонта

Сегодня утром 26 апреля в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук между остановками «Горбольница» и «Универмаг Калининский» светофор загорелся сразу тремя цветами.


«Подьезжал — он начал дергаться», — написал в редакцию НГС читатель, который снял на видео сбой. Читатель также отметил, что пробка при нём не собралась.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) рассказали, что светофор уже ремонтируют.


«Когда он всеми цветами загорелся, его дистанционно переключили на режим жёлтого мигания и бригада уже на месте перепрошивает оборудование, занимается восстановительными работами», — уточнили в СМЭУ.



На прошлой неделе авария случилась с другим светофором — в Октябрьском районе сильный ветер наклонил его набок.

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