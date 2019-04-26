Часть Академгородка осталась без воды и света: садики не берут детей

Службы определяют сейчас место аварии

Из-за отключения электричества отключились и насосы, которые подают воду в дома и другие здания
Из-за отключения электричества отключились и насосы, которые подают воду в дома и другие здания

Сегодня утром, 26 апреля, в Советском районе Новосибирска случилась коммунальная авария — часть Академгородка осталась без света и воды.


«В Академгородке нет воды, садики не принимают детей, в Щ нет также света местами. Говорят авария на подстанции», — написал сегодня в редакцию НГС читатель.


В администрации Советского района сообщили, что причина аварии устанавливается.


«У нас в микрорайоне Д пропала электроэнергия, бригада аварийная сейчас ищет причину пропажи этой электроэнергии. Там же стоят станции третьего подъёма, подкачки воды, подающие воду в микрорайоны Щ и Д — в нашу нижнюю зону Академгородка. Пропал свет — насосы встали», — объяснил начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.


Он подчеркнул, что коммунальной аварии на самом водопроводе нет — вода появится, когда заработают насосы.


В детский садах Академгородка, которые остались без воды, также подтвердили, что детей сегодня взять не могут.


«В связи с отсутствием водоснабжения холодного и горячего мы не имеем возможности это сделать. На сегодня воды нет и приготовить кушать мы не сможем, воды не будет, и детей не примем, аварию устранят, и всё будет в порядке», — уточнили в детском саду № 452.


В саду отметили, что сегодня утром получили телефонограмму о том, что авария случилась в 5:45. 


Вчера вечером в Октябрьском районе из-за аварийного отключения без света осталось более 10 домов.

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