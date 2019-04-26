Порадовать нечем: за одним холодным фронтом к Новосибирску идёт второй

Ночью на выходных будет идти снег, а днём — дождь

Новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни — к Новосибирску приближается новый холодный фронт.







«Мы ждём ухудшения погодных условий в ближайшие трое суток», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Сегодня ночью и утром к Новосибирску подошёл первый холодный фронт. Днём за ним последует второй. Виток холода пришёл со стороны Норильска и Салехарда.





Сегодня днём, 26 апреля, синоптики ждут дождь, а также ветер скоростью 8–13 м/с с порывами до 18 м/с.Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное.





Температура ожидается от +8 до +10 градусов с понижением в течение дня.







«Последующие двое суток уже в отдельных районах [Новосибирска] будут наблюдаться осадки ночью в виде снега, днём — дождя. Ветер северо-западного направления 27-го числа ночью 8–13 м/с, днём 5–10 м/с и 28-го — 4–9 м/с», — уточнила Виноградова.





Температурный фон ночью 27 и 28 апреля будет одинаковый от –1 до –3 градусов. Днём 27 апреля будет 5–7 градусов, а 28 апреля ожидается +9 …+11 градусов.







О приближающемся похолодании синоптики предупреждали ещё в середине недели.