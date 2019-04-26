Лыжник из Новосибирска вошел в состав сборной России

Заседание президиума прошло в здании Олимпийского комитета России

Новосибирский лыжник Андрей Собакарев вошел в состав сборной России на сезон 2019/2020. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Федерации лыжных гонок России.







«Сегодня, 25 апреля 2019 года, в Москве прошло заседание Президиума Федерации лыжных гонок России, на котором были утверждены спортсмены — кандидаты в спортивную сборную команду России по лыжным гонкам на спортивный сезон 2019/2020 годов», — говорится в сообщении.







22-летний Андрей Собакарев будет тренироваться в группе Юрия Бородавко.









Андрей Собакарев родился в Элекмонаре в 1996 году. В 2015 году выиграл первую гонку в составе молодежной сборной Новосибирской области, после этого отправился на свой первый чемпионат мира. В 2017 году вошел в состав российской сборной по лыжным гонкам, а в 2018 году претендовал на участие в зимней Олимпиаде.







В январе спортсмен выиграл молодежный чемпионат мира, а в марте участвовал в Универсиаде, где получил бронзу в спринтерской гонке.