Лыжник из Новосибирска вошел в состав сборной России

Федерация лыжных гонок России утвердила составы групп сборной на следующий сезон

Заседание президиума прошло в здании Олимпийского комитета России
Заседание президиума прошло в здании Олимпийского комитета России

Новосибирский лыжник Андрей Собакарев вошел в состав сборной России на сезон 2019/2020. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Федерации лыжных гонок России.


«Сегодня, 25 апреля 2019 года, в Москве прошло заседание Президиума Федерации лыжных гонок России, на котором были утверждены спортсмены — кандидаты в спортивную сборную команду России по лыжным гонкам на спортивный сезон 2019/2020 годов», — говорится в сообщении.


22-летний Андрей Собакарев будет тренироваться в группе Юрия Бородавко. 


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Состав спортивной сборной команды России на спортивный сезон 2019/2020 годов. Тренер Перевозчиков О.О., Акимов Д.Б. Ардашев, Бессмертных, Киливнюк, Ларьков, Мельниченко, Рыбочкин, Семиков, Тимашов, Якимушкин. Тренер Крамер М., Турышев С.А. Белов, Краснов, Мальцев, Ретивых, Устюгов, Кириллов, Белорукова, Жамбалова, Кирпиченко, Нечаевская, Седова, Соболева. Тренер Бородавко Ю.В., Жмурко А.В. Большунов, Собакарев, Спицов, Терентьев, Червоткин, Дуркина, Жеребятьева, Истомина, Непряева. Тренер Сорин Е.В., Нутрихин А.В. Вечканов, Горбунов, Порошкин, Филимонов, Алешина, Баязитова, Головань, Грухвина, Дуботолкина, Кучерук, Мацокина, Смирнова. Самоподготовка: Вылегжанин, Парфенов, Доценко, Матвеева, Чекалева, Шаповалова. @LUKOIL @uc_rusal @bosco_di_ciliegi @blizeyewear @rukkasport @russianskiteam @KinetiXx-Sports @nordski_ski_sports_brand #лыжныегонки #лыжныйспорт #weareskiing #livetoski @fischernordic @atomicnordic @rossignolnordic @madshus1906

Публикация от ФЛГР (@russianskiteam)


Андрей Собакарев родился в Элекмонаре в 1996 году. В 2015 году выиграл первую гонку в составе молодежной сборной Новосибирской области, после этого отправился на свой первый чемпионат мира. В 2017 году вошел в состав российской сборной по лыжным гонкам, а в 2018 году претендовал на участие в зимней Олимпиаде.


В январе спортсмен выиграл молодежный чемпионат мира, а в марте участвовал в Универсиаде, где получил бронзу в спринтерской гонке.

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