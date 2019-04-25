Видео: в зоопарке покормили маленьких пингвинов

Сотрудники зоопарка устроили показательное кормление, чтобы напомнить людям о проблемах пингвинов

25 апреля в зоопарке прошел День пингвинов

Сегодня, 25 апреля, в Новосибирском зоопарке отметили День пингвинов и устроили показательное кормление группы пингвинов Гумбольдта.







«У многих животных есть свой день в экологическом календаре. Каждая такая дата служит хорошим поводом напомнить людям о проблемах того или иного вида. Всемирный день пингвинов отмечается 25 апреля», — говорится в сообщении зоопарка.







Кроме показательного кормления для посетителей были организованы игры, викторины, а также работали информационно-игровые станции. Кормление пингвинов завершало праздничную программу.









Справка: пингвины Гумбольта — вид пингвинов, обитающий в Южной Америке. Длина тела птиц достигает 55–70 см при весе 3,5–5,8 кг. Средний вес составляет чуть более 4 кг.





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