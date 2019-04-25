Видео: в зоопарке покормили маленьких пингвинов

Сотрудники зоопарка устроили показательное кормление, чтобы напомнить людям о проблемах пингвинов

25 апреля в зоопарке прошел День пингвинов
25 апреля в зоопарке прошел День пингвинов

Сегодня, 25 апреля, в Новосибирском зоопарке отметили День пингвинов и устроили показательное кормление группы пингвинов Гумбольдта.


«У многих животных есть свой день в экологическом календаре. Каждая такая дата служит хорошим поводом напомнить людям о проблемах того или иного вида. Всемирный день пингвинов отмечается 25 апреля», — говорится в сообщении зоопарка. 


Кроме показательного кормления для посетителей были организованы игры, викторины, а также работали информационно-игровые станции. Кормление пингвинов завершало праздничную программу.



Справка: пингвины Гумбольта — вид пингвинов, обитающий в Южной Америке. Длина тела птиц достигает 55–70 см при весе 3,5–5,8 кг. Средний вес составляет чуть более 4 кг.


Пару дней назад в зоопарке прошел День манула — сотрудники зоопарка опубликовали видео, на котором суровый кот ест.

Прочтений: 121

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено