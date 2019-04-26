Посаженные в честь погибших школьников кедры спасли от вырубки и пересадили в ботсад
Деревья пришлось спасать из-за стройки нового корпуса лицея № 130
Пять мемориальных кедров, которые росли на территории лицея
О пересадке деревьев, которые посадили больше 30 лет назад в память о пяти погибших учениках школы, корреспонденту НГС рассказал выпускник школы
«Пересадили в район ботсада [Академгородка], рядом с одним из питомников. <…> Были технические трудности. Так как деревья росли в тени, они были высокие и тонкие. <…> Размеры их где-то от 10 до 16 метров. <…> А опыта работы с такими деревьями немного. В общем, те люди, которые их пересаживали, даже не гарантировали, что деревья удастся удачно довести, так как боялись, что они переломятся при транспортировке. Но всё прошло хорошо. Единственно, что самое большое дерево — это был последний кедр — пришлось укоротить немного, подрезать верхушку. Потому что гидравлика на технике не справлялась: не могла вытянуть его», — сообщил Пётр Пестряков.
Изначально планировалось пересадить кедры рядом с домом на улице Полевая, 22. Однако сделать это, по словам Пестрякова, не получилось: в одних местах было невозможно подъехать и развернуться грузовикам-длинномерам, в других на свободном участке в земле были проложены электросети. Вариант с ботаническим садом Академгородка в этом плане, по мнению всех участников пересадки, оказался идеальным.
Пётр Пестряков заметил корреспонденту НГС, что пересадка деревьев проведена за счёт инициативной группы, состоящей из выпускников школы
В марте 2019 года выпускница школы