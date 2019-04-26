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Посаженные в честь погибших школьников кедры спасли от вырубки и пересадили в ботсад

Деревья пришлось спасать из-за стройки нового корпуса лицея № 130

Мемориальные кедры, попавшие под сруб из-за строительства нового корпуса лицея № 130 , пересадили в два этапа 
Мемориальные кедры, попавшие под сруб из-за строительства нового корпуса лицея № 130, пересадили в два этапа 

Пять мемориальных кедров, которые росли на территории лицея № 130 и попали под снос из-за строительства нового корпуса школы, пересадили на новое место. 


О пересадке деревьев, которые посадили больше 30 лет назад в память о пяти погибших учениках школы, корреспонденту НГС рассказал выпускник школы № 130 и участник акции Пётр Пестряков.


«Пересадили в район ботсада [Академгородка], рядом с одним из питомников. <…> Были технические трудности. Так как деревья росли в тени, они были высокие и тонкие. <…> Размеры их где-то от 10 до 16 метров. <…> А опыта работы с такими деревьями немного. В общем, те люди, которые их пересаживали, даже не гарантировали, что деревья удастся удачно довести, так как боялись, что они переломятся при транспортировке. Но всё прошло хорошо. Единственно, что самое большое дерево — это был последний кедр — пришлось укоротить немного, подрезать верхушку. Потому что гидравлика на технике не справлялась: не могла вытянуть его», — сообщил Пётр Пестряков.


Длина деревьев достигала 16 метров, поэтому никто не мог гарантировать успешной перевозки, но всё обошлось 
Длина деревьев достигала 16 метров, поэтому никто не мог гарантировать успешной перевозки, но всё обошлось 


Изначально планировалось пересадить кедры рядом с домом на улице Полевая, 22. Однако сделать это, по словам Пестрякова, не получилось: в одних местах было невозможно подъехать и развернуться грузовикам-длинномерам, в других на свободном участке в земле были проложены электросети. Вариант с ботаническим садом Академгородка в этом плане, по мнению всех участников пересадки, оказался идеальным.


Пётр Пестряков заметил корреспонденту НГС, что пересадка деревьев проведена за счёт инициативной группы, состоящей из выпускников школы № 130 и просто неравнодушных людей. Эта же инициативная группа взяла на себя обязанность следить за тем, как будут приживаться на новом месте деревья.


Кедры высадили в районе ботсада Академгородка, а на территории лицея планируется мемориальная композиция в память о погибших учениках 
Кедры высадили в районе ботсада Академгородка, а на территории лицея планируется мемориальная композиция в память о погибших учениках 


В марте 2019 года выпускница школы № 130 Юлия Альбова подняла вопрос в социальной сети Facebook о мемориальных деревьях, которые попали под вырубку в связи со строительством дополнительного корпуса лицея. Кедровые сосны во дворе лицея посадили в 1988 году в память об учениках школы: 27 сентября 1987 года пятеро шестиклассников погибли в обвалившейся пещере на берегу Обского моря. 

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