Посаженные в честь погибших школьников кедры спасли от вырубки и пересадили в ботсад

Мемориальные кедры, попавшие под сруб из-за строительства нового корпуса лицея № 130 , пересадили в два этапа

Пять мемориальных кедров, которые росли на территории лицея № 130 и попали под снос из-за строительства нового корпуса школы, пересадили на новое место.





О пересадке деревьев, которые посадили больше 30 лет назад в память о пяти погибших учениках школы, корреспонденту НГС рассказал выпускник школы № 130 и участник акции Пётр Пестряков.







«Пересадили в район ботсада [Академгородка], рядом с одним из питомников. <…> Были технические трудности. Так как деревья росли в тени, они были высокие и тонкие. <…> Размеры их где-то от 10 до 16 метров. <…> А опыта работы с такими деревьями немного. В общем, те люди, которые их пересаживали, даже не гарантировали, что деревья удастся удачно довести, так как боялись, что они переломятся при транспортировке. Но всё прошло хорошо. Единственно, что самое большое дерево — это был последний кедр — пришлось укоротить немного, подрезать верхушку. Потому что гидравлика на технике не справлялась: не могла вытянуть его», — сообщил Пётр Пестряков.







Длина деревьев достигала 16 метров, поэтому никто не мог гарантировать успешной перевозки, но всё обошлось





Изначально планировалось пересадить кедры рядом с домом на улице Полевая, 22. Однако сделать это, по словам Пестрякова, не получилось: в одних местах было невозможно подъехать и развернуться грузовикам-длинномерам, в других на свободном участке в земле были проложены электросети. Вариант с ботаническим садом Академгородка в этом плане, по мнению всех участников пересадки, оказался идеальным.







Пётр Пестряков заметил корреспонденту НГС, что пересадка деревьев проведена за счёт инициативной группы, состоящей из выпускников школы № 130 и просто неравнодушных людей. Эта же инициативная группа взяла на себя обязанность следить за тем, как будут приживаться на новом месте деревья.







Кедры высадили в районе ботсада Академгородка, а на территории лицея планируется мемориальная композиция в память о погибших учениках



