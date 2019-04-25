В Октябрьском районе более 10 домов остались без света из-за аварийного отключения

Света в домах нет уже больше трех часов

Вечером в четверг, 25 апреля, в Октябрьском районе из-за аварийного отключения без света осталось более 10 домов — электричество в домах этой части района Новосибирска обещают вернуть только в 4 часа утра.







Свет отключили около 17 часов вечера.





Информацию об отключении корреспонденту НГС подтвердили в единой диспетчерской службе. По их данным, причина отключения — в аварии на электросетях.

Жители останутся без света почти на десять часов





По информации городского портала, свет отключен в 16 домах. Ожидаемое время включения — 04:00.







В марте из-за аварии без электричества в Дзержинском районе остались почти 300 домов в частном секторе. Жильцы сидели без света несколько часов.

