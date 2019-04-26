Новосибирского лыжника привязали к мотоциклу и прокатили по Байкалу на скорости 200 км/ч

Новосибирец установил мировой рекорд в скиджоринге

Новосибирский лыжник Алексей Куканов установил мировой рекорд — держась за мотоцикл, он проехал по Байкалу на скорости 200 км/ч.







Алексей Куканов — многократный чемпион России по горным лыжам. На фестивале «Байкальская миля», который прошёл в середине марта, он установил мировой рекорд скорости в дисциплине скиджоринг. На скорости 200 километров в час лыжник проехал по ледяному Байкалу, держась с помощью верёвки за мотоцикл, которым управлял иркутянин Александр Рудич. «Мы начали со 120 километров, затем 150 — тоже нормально, 170 проехали. Потом он спросил, добавлять ли ещё. Я говорю: "Давай уже на полную"», — рассказал спортсмен.





На тренировке им удалось развить скорость до 218 километров в час. Но в день соревнований, когда приехали специалисты Книги рекордов, воздух прогрелся до 10 градусов, и лёд начал подтаивать.





На скорости 200 км/ч он проехал по ледяному Байкалу





«Идеальный гладкий лёд на второй день уже посерел и начал в кашу превращаться, потом даже выяснилось, что была опасность, что вокруг лагеря может проломиться. У всех результаты сильно просели. Несмотря на это, у меня зафиксирован результат 197 километров [в час]», — констатировал Куканов. Так новосибирский лыжник попал в Книгу рекордов России.





По словам Куканова, он опередил англичанина Грэхема Белла, который установил рекорд по скиджорингу в 2017 году, когда проехал за автомобилем Jaguar на скорости 189,06 км/ч. Таким образом Алексей Куканов может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Официальное подтверждение будет примерно через полгода, когда закончатся все формальности.





Куканов попал в Книгу рекордов России и установил мировой рекорд





По словам спортсмена, он привык к скоростям, так как занимается этим профессионально, в том числе проводит соревнования на абсолютный рекорд скорости в Шерегеше. Тем не менее, это был большой риск, так как очень сложно остановиться, тем более, лёд стал неровным.





«Когда меня разогнали в первый раз, скорость была 120, мы договорились, что я просто бросаю веревку, а он ни в коем случае не тормозит, потому что я совершенно неуправляемый и сразу же врежусь. Он ускоряется и уходит вперед, а я уже как получится останавливаюсь, — объяснил Куканов. — Всё получилось как нельзя лучше. Я тормозил просто потоком. Когда меня тащили на веревке, я был в низкой стойке, сжимался, чтобы сопротивление воздуха было меньше. Как можно ближе к земле скручивался в кокон. А когда распрямился, на такой скорости очень сильное сопротивление воздуха, и реально меня достаточно быстро просто остановило сопротивление воздуха. Чтобы остановиться, мне понадобилось 330 метров».





Алексей Куканов отметил, что когда пришла идея поучаствовать в таких соревнованиях, в Новосибирске не удалось найти энтузиастов, которые бы предоставили свой мотоцикл. Откликнулась иркутская команда «Байкальский разлом», в состав которой вошёл также мотоциклист Алексей Куканов.





Новосибирца поддержал организатор сибирского скиджоринга, директор магазина FBR Антон Загумённов. После победы СМИ ошибочно называли Куканова иркутянином, хотя спортсмен из Новосибирска.





Фестиваль «Байкальская миля», поделился он впечатлениями, — грандиозное мероприятие, аналогичное американским гонкам на соляном озере Бонневилль. «Тут очень важно сказать, что всё, что делалось, было под строжайшем экологическим надзором, и после нас специальная комиссия правительства Бурятской Республики приезжала, инспектировала, чтобы ни грамма масла, ни крошки грязи. Были специальные контейнеры, которые утилизировали даже не то, что каждый окурок, а каждую гаечку, крошку металла», — подчеркнул Куканов.





Он опередил англичанина Грэхема Белла, который установил свой рекорд в 2017 году





Недавно в Книгу рекордов России попал новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин, который сделал самую маленькую в стране копию памятника. А новосибирец Владимир Порошков поднялся на гору Килиманджаро в Африке и затопил там баню — организаторы акции также рассчитывают попасть в Книгу рекордов Гиннесса.