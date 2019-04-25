«Паджеро» пришёл конец: Mitsubishi отказалась от легендарного внедорожника

Mitsubishi Pajero 4-го поколения снимают с производства после 13 лет выпуска

Mitsubishi Pajero известен своей высокой внедорожной репутацией

Японская Mitsubishi приняла решение снять с производства легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero. Под конец будет выпущена прощальная серия автомобилей под названием Final Edition.







Pajero уже больше 10 лет, с 2006 года, выпускается в 4-м поколении. Автомобиль серьёзно не модернизируется и не развивается. Компания Mitsubishi сейчас сосредоточилась на другом внедорожнике — Pajero Sport, а со старой моделью решено распрощаться.





В Новосибирске сейчас Pajero всё ещё представлен, его можно купить в дилерском центре, куда машины доставляют с завода в Японии.





«Pajero IV есть в наличии, бензиновые. Цена автомобиля 2018 года выпуска от 2 969 000 рублей в предмаксимальной комплектации, в максималке — 3 091 000 рублей. Продажа непосредственно ещё идёт, автомобили приходят из Японии паромом через Владивосток», — рассказали в отделе продаж дилерского центра «Фастар».





С 2006 года автомобиль застрял в 4-м поколении





Внедорожник предлагается с единственным 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 л.с. и 5-ступенчатой АКПП. Клиренс у Pajero IV составляет 23,5 сантиметра. Автомобиль оснащён полноценной полноприводной трансмиссией Super Select 4WD.





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