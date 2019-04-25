«Паджеро» пришёл конец: Mitsubishi отказалась от легендарного внедорожника

Mitsubishi Pajero 4-го поколения снимают с производства после 13 лет выпуска

Mitsubishi Pajero известен своей высокой внедорожной репутацией
Mitsubishi Pajero известен своей высокой внедорожной репутацией

Японская Mitsubishi приняла решение снять с производства легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero. Под конец будет выпущена прощальная серия автомобилей под названием Final Edition. 


Pajero уже больше 10 лет, с 2006 года, выпускается в 4-м поколении. Автомобиль серьёзно не модернизируется и не развивается. Компания Mitsubishi сейчас сосредоточилась на другом внедорожнике — Pajero Sport, а со старой моделью решено распрощаться. 


В Новосибирске сейчас Pajero всё ещё представлен, его можно купить в дилерском центре, куда машины доставляют с завода в Японии. 


«Pajero IV есть в наличии, бензиновые. Цена автомобиля 2018 года выпуска от 2 969 000 рублей в предмаксимальной комплектации, в максималке — 3 091 000 рублей. Продажа непосредственно ещё идёт, автомобили приходят из Японии паромом через Владивосток», — рассказали в отделе продаж дилерского центра «Фастар».


С 2006 года автомобиль застрял в 4-м поколении
С 2006 года автомобиль застрял в 4-м поколении


Внедорожник предлагается с единственным 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 л.с. и 5-ступенчатой АКПП. Клиренс у Pajero IV составляет 23,5 сантиметра. Автомобиль оснащён полноценной полноприводной трансмиссией Super Select 4WD. 


Понравилось? Почитайте еще мнения экспертов о возможности повышения в 6 раз штрафа за превышение скорости — с 500 до 3000 рублей.

Прочтений: 392

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено