«Паджеро» пришёл конец: Mitsubishi отказалась от легендарного внедорожника
Mitsubishi Pajero 4-го поколения снимают с производства после 13 лет выпуска
Японская Mitsubishi приняла решение снять с производства легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero. Под конец будет выпущена прощальная серия автомобилей под названием Final Edition.
Pajero уже больше 10 лет, с 2006 года, выпускается в 4-м поколении. Автомобиль серьёзно не модернизируется и не развивается. Компания Mitsubishi сейчас сосредоточилась на другом внедорожнике — Pajero Sport, а со старой моделью решено распрощаться.
В Новосибирске сейчас Pajero всё ещё представлен, его можно купить в дилерском центре, куда машины доставляют с завода в Японии.
«Pajero IV есть в наличии, бензиновые. Цена автомобиля 2018 года выпуска от
Внедорожник предлагается с единственным 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 л.с. и 5-ступенчатой АКПП. Клиренс у Pajero IV составляет 23,5 сантиметра. Автомобиль оснащён полноценной полноприводной трансмиссией Super Select 4WD.
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Дмитрий Косенко
Фото Mitsubishi