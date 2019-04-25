2ГИС выпустил карту мира по «Игре престолов»

Карта вышла к началу 8-го сезона «Игры престолов»

Новосибирская компания 2ГИС совместно с сервисом «Амедиатека» выпустили интерактивную карту мира «Игры престолов» — с её помощью поклонники сериала смогут представить, какие расстояния преодолевали герои сериала, где были битвы и на каком расстоянии друг от друга находятся королевства.







«На карте есть все основные места: замки, дороги, королевства, моря — всё, что есть в мире "Игры престолов". Есть подборки тематические — про моду в Вестеросе и Эссосе, про главные битвы и памятку Ночного дозора, — рассказала корреспонденту НГС главный редактор 2ГИС Анастасия Захарова. — Люди могут посмотреть, как это всё выглядит, далеко ли от Королевской гавани Стена и какие расстояния все преодолевали».





Земли на картах разделены по королевствам, что поможет зрителям лучше сориентироваться, насколько всё далеко друг от друга и как вообще выглядит мир «Игры престолов». Кроме того, как отметили в 2ГИС, к ключевым объектам есть пояснения, а к некоторым — и фото.





«Мы просто очень любим "Игру престолов", — объяснила Анастасия Захарова. — У нас достаточно фанатов, и мы поняли, что нет хорошей карты на русском языке».





Над картой работали около месяца — её выпуск приурочен к 8-му сезону «Игры престолов». На сегодняшний день вышло уже две серии из шести.





«Это совместный проект с онлайн-кинотеатром "Амедиатека", поэтому с авторскими правами всё хорошо», — добавили в 2ГИС.







Это интерактивная карта, информация на ней будет обновляться после новых серий. Пользователи смогут оставлять на ней комментарии





Поклонники сериала уже могут пользоваться картой как в онлайн-версии на сайте 2ГИС, так и в мобильных приложениях. Кроме того, информация будет обновляться после выхода новых серий заключительного сезона. В карточки мест Вестероса и Эссоса можно добавлять свои отзывы, сообщили в компании.





Первая серия 8-го сезона «Игры престолов» стала доступна утром 15 апреля. В компании «Электронный город» подсчитали, что за час её посмотрели больше 300 новосибирцев.