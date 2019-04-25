2ГИС выпустил карту мира по «Игре престолов»

Пользователи карты смогут узнать, как добраться из Вестероса в Эссос

Карта вышла к началу 8-го сезона «Игры престолов»
Карта вышла к началу 8-го сезона «Игры престолов»

Новосибирская компания 2ГИС совместно с сервисом «Амедиатека» выпустили интерактивную карту мира «Игры престолов» — с её помощью поклонники сериала смогут представить, какие расстояния преодолевали герои сериала, где были битвы и на каком расстоянии друг от друга находятся королевства.


«На карте есть все основные места: замки, дороги, королевства, моря — всё, что есть в мире "Игры престолов". Есть подборки тематические — про моду в Вестеросе и Эссосе, про главные битвы и памятку Ночного дозора, — рассказала корреспонденту НГС главный редактор 2ГИС Анастасия Захарова. — Люди могут посмотреть, как это всё выглядит, далеко ли от Королевской гавани Стена и какие расстояния все преодолевали». 


Земли на картах разделены по королевствам, что поможет зрителям лучше сориентироваться, насколько всё далеко друг от друга и как вообще выглядит мир «Игры престолов». Кроме того, как отметили в 2ГИС, к ключевым объектам есть пояснения, а к некоторым — и фото. 


«Мы просто очень любим "Игру престолов", — объяснила Анастасия Захарова. — У нас достаточно фанатов, и мы поняли, что нет хорошей карты на русском языке». 


Над картой работали около месяца — её выпуск приурочен к 8-му сезону «Игры престолов». На сегодняшний день вышло уже две серии из шести.


«Это совместный проект с онлайн-кинотеатром "Амедиатека", поэтому с авторскими правами всё хорошо», — добавили в 2ГИС. 


Это интерактивная карта, информация на ней будет обновляться после новых серий. Пользователи смогут оставлять на ней комментарии 
Это интерактивная карта, информация на ней будет обновляться после новых серий. Пользователи смогут оставлять на ней комментарии 


Поклонники сериала уже могут пользоваться картой как в онлайн-версии на сайте 2ГИС, так и в мобильных приложениях. Кроме того, информация будет обновляться после выхода новых серий заключительного сезона. В карточки мест Вестероса и Эссоса можно добавлять свои отзывы, сообщили в компании. 


Первая серия 8-го сезона «Игры престолов» стала доступна утром 15 апреля. В компании «Электронный город» подсчитали, что за час её посмотрели больше 300 новосибирцев

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