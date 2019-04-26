В новосибирском ресторане начали готовить испанский плов на сковороде-гиганте

Сковороду для паэльи, или паэльеру, ресторатор сам купил в Испании. По словам Прицкау, покупка этого вида посуды такого размера обошлась бы в России «примерно столько же, сколько в Испании, плюс билет туда». Паэльеру диаметром 115 сантиметров ресторатор привёз, чтобы отметить трехлетие кафе New Mexico, а впоследствии посуду предполагается использовать для мероприятий.

В ресторане New Mexico впервые в Новосибирске приготовили паэлью на сковороде диаметром 115 см. Необычную посуду привёз из Испании создатель и совладелец заведения Даниил Прицкау.

Для праздничной паэльи понадобилось по 5 килограммов овощей, риса и курятины, по 2 килограмма лангустинов и трески, 1,5 килограмма кальмаров и килограмм гигантской испанской фасоли.

Паэлья — традиционное блюдо кухни испанской провинции Валенсия, которое стало сегодня одним из самых известных испанских блюд по всему миру. В оригинале паэлья готовится из риса, овощей, а также мяса кролика и курицы. Но в мире и в самой Испании сегодня более известен «туристический» вариант — с морепродуктами.



Общий вес готовой паэльи в New Mexico превысил 30 килограммов. На родине блюда порции такого размера — вполне привычное дело.

Новосибирские рестораторы любят ставить рекорды: владельцы бара Please don't stick в 2017 году на свой первый день рождения сделали молочный коктейль весом почти 320 килограммов.