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Еда

В новосибирском ресторане начали готовить испанский плов на сковороде-гиганте

Специальную сковороду для паэльи диаметром 115 сантиметров привезли с родины этого блюда

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Диаметр сковороды — 115 сантиметров

Фото: предоставлено Даниилом Прицкау

В ресторане New Mexico впервые в Новосибирске приготовили паэлью на сковороде диаметром 115 см. Необычную посуду привёз из Испании создатель и совладелец заведения Даниил Прицкау.

Сковороду для паэльи, или паэльеру, ресторатор сам купил в Испании. По словам Прицкау, покупка этого вида посуды такого размера обошлась бы в России «примерно столько же, сколько в Испании, плюс билет туда». Паэльеру диаметром 115 сантиметров ресторатор привёз, чтобы отметить трехлетие кафе New Mexico, а впоследствии посуду предполагается использовать для мероприятий.

Для праздничной паэльи понадобилось по 5 килограммов овощей, риса и курятины, по 2 килограмма лангустинов и трески, 1,5 килограмма кальмаров и килограмм гигантской испанской фасоли.

За паэльерой такого размера пришлось ехать в Испанию 

Фото: предоставлено Даниилом Прицкау

Паэлья — традиционное блюдо кухни испанской провинции Валенсия, которое стало сегодня одним из самых известных испанских блюд по всему миру. В оригинале паэлья готовится из риса, овощей, а также мяса кролика и курицы. Но в мире и в самой Испании сегодня более известен «туристический» вариант — с морепродуктами.

Общий вес готовой паэльи в New Mexico превысил 30 килограммов. На родине блюда порции такого размера — вполне привычное дело. 

Новосибирские рестораторы любят ставить рекорды: владельцы бара Please don't stick в 2017 году на свой первый день рождения сделали молочный коктейль весом почти 320 килограммов.

Стас Соколов
Фото предоставлены Даниилом Прицкау

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Стас Соколов

ТЕГИ

паэльяиспанская кухня

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КОММЕНТАРИИ (10)

лена путина
26 апр 2019 в 11:17

прям пришлось ехать. отдыхал там и купил. только зачем? город наш не москва. за день то продадут паэлью всю с такой сковороды?

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77AMG
26 апр 2019 в 11:20

а мидии из обского моря будут?

Миsha
26 апр 2019 в 11:39

Лучше бы он привёз испанский Рис - необходимый для этого блюда, а так - каша рисовая , как и все ризотто в городе.