В новосибирском ресторане начали готовить испанский плов на сковороде-гиганте

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18 февраля 2019
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В ресторане New Mexico впервые в Новосибирске приготовили паэлью на сковороде диаметром 115 см. Необычную посуду привёз из Испании создатель и совладелец заведения Даниил Прицкау.
Сковороду для паэльи, или паэльеру, ресторатор сам купил в Испании. По словам Прицкау, покупка этого вида посуды такого размера обошлась бы в России «примерно столько же, сколько в Испании, плюс билет туда». Паэльеру диаметром 115 сантиметров ресторатор привёз, чтобы отметить трехлетие кафе New Mexico, а впоследствии посуду предполагается использовать для мероприятий.
Для праздничной паэльи понадобилось по 5 килограммов овощей, риса и курятины, по 2 килограмма лангустинов и трески, 1,5 килограмма кальмаров и килограмм гигантской испанской фасоли.
Паэлья — традиционное блюдо кухни испанской провинции Валенсия, которое стало сегодня одним из самых известных испанских блюд по всему миру. В оригинале паэлья готовится из риса, овощей, а также мяса кролика и курицы. Но в мире и в самой Испании сегодня более известен «туристический» вариант — с морепродуктами.
Общий вес готовой паэльи в New Mexico превысил 30 килограммов. На родине блюда порции такого размера — вполне привычное дело.