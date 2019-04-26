«Не бросать же её»: дети спасли молодую кошечку, выпавшую из окна высотки в центре Новосибирска

Кошке, упавшей из окна дома на Серебренниковской, около года

Новосибирские ветеринары лечат молодую домашнюю кошку Геллу, упавшую с 8-го этажа, — она получила серьёзные травмы. Животное находится в клинике с начала апреля — его подобрали дети; хозяева же так и не пришли за Геллой.







Дети подобрали кошку у дома на улице Серебренниковская, 4/1 ещё 4 апреля, сообщили в ветеринарной клинике «ВетаКлиник».







«[Они] увидели, что кошка упала, взяли её и принесли в ближайшую клинику. У неё несколько травм и перелом [лапы] — это одна из таких самых тяжёлых. Судя по травмам, [она упала с высоты]: где-то этаж восьмой, не больше, может быть, шестой. А кошка видно, что домашняя, чистая, на ней ошейничек.







Знаете, мы клеили объявления, но наблюдали такую картину — что объявлений потом нет, срывают», — объяснил корреспонденту НГС ветеринарный врач, хирург Алексей Телятин.







Геллу подобрали дети — они отнесли кошку в ближайшую клинику. На фото кошка с хирургом Алексеем Телятиным





Ветеринары решили вылечить кошку, которую назвали Геллой, бесплатно. «Всё за счёт заведения, не бросать же её», — отметил Телятин. Оказалось, что у кошки вдребезги разбит локоть — его «собрали» и зафиксировали, животное уже в стабильном состоянии и начинает вновь пользоваться сломанной лапкой. Сейчас врачи собираются избавить Геллу от грыжи, которая появилась после травмы.







По словам ветеринара, часто бывает, что животных приносят случайные прохожие, но за ними, как правило, потом приходят их владельцы. За Геллой так никто и не пришёл, хотя она добрая и молодая кошечка





«Мы ждали, что они (хозяева. — Прим. ред.) зайдут в клинику, спросят: «Не приносили ли кошку?». Обычно так бывает, но, к сожалению нет. Кошка хорошая, она непакостная, нисколько не злая, очень общительная, на колени сама запрыгивает», — заверил ветеринар.







Сейчас клиника ищет хозяев для Геллы — или тех, кто потерял животное, или уже новых владельцев.







Ранее НГС записал правила жизни ветеринарных врачей — они объяснили, что у многих людей существует странное стереотипное представление об их работе: якобы в их обязанности входят только кастрация котов и прививки. В интервью специалисты рассказали о любви к зверям и страшных методах народного лечения, а также признались, в каких случаях не будут усыплять животное.

