«Не бросать же её»: дети спасли молодую кошечку, выпавшую из окна высотки в центре Новосибирска
Гелла сломала лапу, но её за свой счёт вылечили ветеринары
Новосибирские ветеринары лечат молодую домашнюю кошку Геллу, упавшую с 8-го этажа, — она получила серьёзные травмы. Животное находится в клинике с начала апреля — его подобрали дети; хозяева же так и не пришли за Геллой.
Дети подобрали кошку у дома на улице Серебренниковская, 4/1 ещё 4 апреля, сообщили в ветеринарной клинике «ВетаКлиник».
«[Они] увидели, что кошка упала, взяли её и принесли в ближайшую клинику. У неё несколько травм и перелом [лапы] — это одна из таких самых тяжёлых. Судя по травмам, [она упала с высоты]: где-то этаж восьмой, не больше, может быть, шестой. А кошка видно, что домашняя, чистая, на ней ошейничек.
Знаете, мы клеили объявления, но наблюдали такую картину — что объявлений потом нет, срывают», — объяснил корреспонденту НГС ветеринарный врач, хирург Алексей Телятин.
Ветеринары решили вылечить кошку, которую назвали Геллой, бесплатно. «Всё за счёт заведения, не бросать же её», — отметил Телятин. Оказалось, что у кошки вдребезги разбит локоть — его «собрали» и зафиксировали, животное уже в стабильном состоянии и начинает вновь пользоваться сломанной лапкой. Сейчас врачи собираются избавить Геллу от грыжи, которая появилась после травмы.
«Мы ждали, что они (хозяева. — Прим. ред.) зайдут в клинику, спросят: «Не приносили ли кошку?». Обычно так бывает, но, к сожалению нет. Кошка хорошая, она непакостная, нисколько не злая, очень общительная, на колени сама запрыгивает», — заверил ветеринар.
Сейчас клиника ищет хозяев для Геллы — или тех, кто потерял животное, или уже новых владельцев.
Ранее НГС записал правила жизни ветеринарных врачей — они объяснили, что у многих людей существует странное стереотипное представление об их работе: якобы в их обязанности входят только кастрация котов и прививки. В интервью специалисты рассказали о любви к зверям и страшных методах народного лечения, а также признались, в каких случаях не будут усыплять животное.