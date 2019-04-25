Infiniti врезалась в машину скорой помощи, которая везла ребёнка в больницу

Авария произошла на перекрёстке улицы Жуковского и Мочищенского шоссе

Скорая помощь попала в аварию с автомобилем премиум-класса
Скорая помощь попала в аварию с автомобилем премиум-класса

Скорая помощь попала в аварию с автомобилем премиум-класса в Заельцовском районе Новосибирска.


«Получили уже два сообщения. На перекрёстке Жуковского и Мочищенского шоссе. Infiniti [столкнулась] со скорой помощью. Скорая помощь шла на проблесковых, так что, возможно, там ещё кто-то из пострадавших был», 


— рассказал корреспонденту НГС старший дежурный службы «112».


Фотографию аварии в редакцию прислал читатель Николай.


Как сообщила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Ирина Большакова, скорая везла девочку с пневмонией в ближайшую больницу. 


«Машина скорой помощи транспортировала ребёнка с пневмонией, девочка 5 лет. Серьёзно никто не пострадал — у мамы и у фельдшера ушибы. <...> Ребёнок не пострадал, его продолжают госпитализировать в местную больницу», 


— уточнила Ирина Большакова.


Ирина Большакова добавила, что реанимационная бригада сообщила, что в ДТП пострадали двое — фельдшер скорой помощи и женщина, находившаяся в другой машине. «У них сотрясения головного мозга, их доставят в горбольницу», — коротко сказала она.


Информацию об аварии подтвердил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. Он также добавил, что за рулём Infiniti находилась женщина 1986 года рождения. 


«В результате ДТП девушка — водитель доставлена в больницу. В карете скорой помощи находилась женщина с ребёнком — она доставлена в больницу и врач скорой помощи тоже доставлен в больницу», — сообщил Владислав Савченков. 


Схожая авария произошла в декабре 2018 года, тогда в ДТП попало три автомобиля, в том числе скорая помощь. В аварии пострадал один из медицинских работников.

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