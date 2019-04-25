В Новосибирске начали раздавать георгиевские ленточки

Бойцы студотрядов уже раздали больше 10 тысяч лент

В Новосибирске начали раздавать георгиевские ленты — сегодня символ Дня Победы можно было получить в городских парках, в том числе в Первомайском и Нарымском скверах.







«Несмотря на погодные условия, ребята все заряженные. Несмотря на то что идет дождь, все равно показываем концерт. Горожан, к сожалению, не так много, как хотелось бы, но я так думаю, это из-за погоды. Но ленточки мы раздаём. В этом году мы планируем раздать 25 тысяч ленточек. Сейчас порядка 10 тысяч уже роздано именно в Первомайском сквере, в сквере студенческих отрядов, Нарымском сквере. Сейчас показываем концертную программу. Работает интерактивная точка с песнями военных лет», — рассказала корреспонденту НГС и.о. комиссара Новосибирского регионального отделения студотрядов Анна Джанхотова.







Организаторы планируют раздать 25 тысяч ленточек





В мероприятии, по ее данным, участвуют более 800 бойцов студенческих отрядов.





В акции принимают участие более 800 бойцов студотрядов





Те, кто сегодня не смог сходить за георгиевской ленточкой, могут получить её в другие дни: 6 и 7 мая памятные знаки будут раздавать в вузах, а 8 мая — у Монумента Славы за час до акции «Свеча памяти», которая пройдет в 21:00.





Помимо раздачи ленточек в Первомайском сквере проходит праздничный концерт









Новосибирск готовится ко Дню Победы — военные начали репетировать парад ещё в начале апреля. Завтра на городском пляже военнослужащие отработают салют — орудия дадут залп на городском пляже.