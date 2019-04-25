Главе села под Новосибирском запретили работать после 200-тысячной взятки
Чиновницу временно отстранили от должности
Главу Петровского сельсовета Ордынского района обвиняют в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. Сотрудники Следственного комитета Новосибирской области уже возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ.
По решению суда, глава села временно отстранена от должности.
Как сообщили в областном управлении СК, дело связано с местным предпринимателем, который ещё в 2017 году обратился к главе сельсовета для заключения договора на размещение скота.
«Чиновник, понимая, что у предпринимателя отсутствует объективная возможность размещения крупного рогатого скота в другом месте хранения, предложила ему за решение вопроса заплатить 200 тысяч рублей, на что последний согласился и перевел денежные средства на банковский счет чиновника», — сообщают в ведомстве.
Корреспондент НГС попытался связаться с Петровским сельсоветом, но на звонки никто не ответил. С 2008 года сельсоветом руководит Галина Уточкина.
В начале марта в Новосибирске взяли под стражу заместителя начальника станции Новосибирск-Западный — его обвиняют в получении крупной взятки.
Анастасия Нефёдова
Фото с сайта ordynsk.nso.ru, коллаж Александра Ощепкова