Главе села под Новосибирском запретили работать после 200-тысячной взятки

Петровский сельсовет с 2008 года возглавляет Галина Уточкина

Главу Петровского сельсовета Ордынского района обвиняют в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. Сотрудники Следственного комитета Новосибирской области уже возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ.





По решению суда, глава села временно отстранена от должности.





Как сообщили в областном управлении СК, дело связано с местным предпринимателем, который ещё в 2017 году обратился к главе сельсовета для заключения договора на размещение скота.







«Чиновник, понимая, что у предпринимателя отсутствует объективная возможность размещения крупного рогатого скота в другом месте хранения, предложила ему за решение вопроса заплатить 200 тысяч рублей, на что последний согласился и перевел денежные средства на банковский счет чиновника», — сообщают в ведомстве.







Корреспондент НГС попытался связаться с Петровским сельсоветом, но на звонки никто не ответил. С 2008 года сельсоветом руководит Галина Уточкина.





В начале марта в Новосибирске взяли под стражу заместителя начальника станции Новосибирск-Западный — его обвиняют в получении крупной взятки.