Фура насмерть сбила пешехода на Трикотажной
Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода
Сегодня, 25 апреля, на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска грузовой автомобиль сбил пожилую женщину — пострадавшая погибла на месте.
Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, женщина переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.
«Водитель 64-го года рождения двигался на автомобиле Volvo с прицепом Schmitz по улице Трикотажной со стороны Авиастроителей в сторону проспекта Дзержинского. У дома
Он добавил, что сейчас водитель находится на месте, признаки алкогольного опьянения отсутствуют.
За последнюю неделю это второй человек, который погибает под колёсами автомобиля в Дзержинском районе, — 21 апреля на улице Авиастроителей водитель «УАЗа Патриот» насмерть сбил женщину.
Анастасия Нефёдова
Фото Владислава Савченкова