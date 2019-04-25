Фура насмерть сбила пешехода на Трикотажной

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода

На месте работают сотрудники ГИБДД
На месте работают сотрудники ГИБДД

Сегодня, 25 апреля, на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска грузовой автомобиль сбил пожилую женщину — пострадавшая погибла на месте. 


Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, женщина переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. 


«Водитель 64-го года рождения двигался на автомобиле Volvo с прицепом Schmitz по улице Трикотажной со стороны Авиастроителей в сторону проспекта Дзержинского. У дома № 29 произошёл наезд на пешехода, женщину, возраст сейчас уточняем, уточняем личность. На месте работают экипажи. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал Владислав Савченков. 


Он добавил, что сейчас водитель находится на месте, признаки алкогольного опьянения отсутствуют. 


За последнюю неделю это второй человек, который погибает под колёсами автомобиля в Дзержинском районе, — 21 апреля на улице Авиастроителей водитель «УАЗа Патриот» насмерть сбил женщину

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