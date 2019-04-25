Фура насмерть сбила пешехода на Трикотажной

На месте работают сотрудники ГИБДД

Сегодня, 25 апреля, на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска грузовой автомобиль сбил пожилую женщину — пострадавшая погибла на месте.





Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, женщина переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.







«Водитель 64-го года рождения двигался на автомобиле Volvo с прицепом Schmitz по улице Трикотажной со стороны Авиастроителей в сторону проспекта Дзержинского. У дома № 29 произошёл наезд на пешехода, женщину, возраст сейчас уточняем, уточняем личность. На месте работают экипажи. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал Владислав Савченков.





Он добавил, что сейчас водитель находится на месте, признаки алкогольного опьянения отсутствуют.





За последнюю неделю это второй человек, который погибает под колёсами автомобиля в Дзержинском районе, — 21 апреля на улице Авиастроителей водитель «УАЗа Патриот» насмерть сбил женщину.