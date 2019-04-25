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Происшествия

«Рога» троллейбуса разбили окно автобуса и ранили пассажирку

Троллейбус пытался обогнать автобус на Богдана Хмельницкого и потерял один из токоприёмников

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Одну из пассажирок увезли на скорой с ушибом левого плеча

Фото: Дмитрий Житнюк

Сегодня днём, 25 апреля, на улице Богдана Хмельницкого, 31 штанга токоприёмника троллейбуса сорвалась с контактной сети и пробила окна автобуса — одну из его пассажирок увезли на скорой с ушибом левого плеча.

Как пояснили аварийные комиссары службы «Альянс», троллейбус попытался обогнать автобус, но одна из штанг рухнула на стекло автобуса. 

«Троллейбус двигался по Богдана Хмельницкого у дома 31 в сторону Танковой. 

При опережении автобуса, который двигался в попутном направлении, у троллейбуса вышла из зацепления с проводами штанга и ударила по автобусу, пробив боковое и задние окна. 

Пострадала девушка в автобусе, которую увезли на скорой с предварительным диагнозом "ушиб левого плеча"», — коротко сообщили в службе аварийных комиссаров.

Из-за падения «рогов» одна из пассажирок пострадала

Фото: Дмитрий Житнюк

В середине декабря аналогичная авария произошла в Дзержинском районе Новосибирска — у троллейбуса оторвались токоприёмники и упали на ехавшую рядом «Хонду Цивик», разбив заднее стекло.

Дмитрий Здорников
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

общественный транспортулица Богдана Хмельницкого

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КОММЕНТАРИИ (24)

Тренер
25 апр 2019 в 15:52

Вот вам и безопасный ОТ, как некоторые говорят

С той стороны
25 апр 2019 в 15:55

От надо убрать с дороги , троллейбус . это , пережиток прошлого . совдеповское дыхание . Больше маршрутки развивать . маршруты . трамвайной линии по всему городу проложить . как в Европе сделать .

elka
25 апр 2019 в 15:54

Девушки пошли не ловкие,ведь можно было увернуться.