«Рога» троллейбуса разбили окно автобуса и ранили пассажирку

Сегодня днём, 25 апреля, на улице Богдана Хмельницкого, 31 штанга токоприёмника троллейбуса сорвалась с контактной сети и пробила окна автобуса — одну из его пассажирок увезли на скорой с ушибом левого плеча.



Как пояснили аварийные комиссары службы «Альянс», троллейбус попытался обогнать автобус, но одна из штанг рухнула на стекло автобуса.

«Троллейбус двигался по Богдана Хмельницкого у дома 31 в сторону Танковой.

При опережении автобуса, который двигался в попутном направлении, у троллейбуса вышла из зацепления с проводами штанга и ударила по автобусу, пробив боковое и задние окна.