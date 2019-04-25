«Рога» троллейбуса разбили окно автобуса и ранили пассажирку

Сегодня днём, 25 апреля, на улице Богдана Хмельницкого, 31 штанга токоприёмника троллейбуса сорвалась с контактной сети и пробила окна автобуса — одну из его пассажирок увезли на скорой с ушибом левого плеча.
Как пояснили аварийные комиссары службы «Альянс», троллейбус попытался обогнать автобус, но одна из штанг рухнула на стекло автобуса.
«Троллейбус двигался по Богдана Хмельницкого у дома 31 в сторону Танковой.
При опережении автобуса, который двигался в попутном направлении, у троллейбуса вышла из зацепления с проводами штанга и ударила по автобусу, пробив боковое и задние окна.
Пострадала девушка в автобусе, которую увезли на скорой с предварительным диагнозом "ушиб левого плеча"», — коротко сообщили в службе аварийных комиссаров.
В середине декабря аналогичная авария произошла в Дзержинском районе Новосибирска — у троллейбуса оторвались токоприёмники и упали на ехавшую рядом «Хонду Цивик», разбив заднее стекло.