Автоинспекторы назвали самые разбитые дороги Новосибирска

ГИБДД выдала властям сотни предписаний о нарушениях — на это дают не больше 30 дней

Автоинспекция особенно тщательно проверяет дороги, по которым ходит общественный транспорт (на фото — мост на Сибирячков-Гвардейцев)
Автоинспекция особенно тщательно проверяет дороги, по которым ходит общественный транспорт (на фото — мост на Сибирячков-Гвардейцев)

В новосибирской автоинспекции рассказали, на каких дорогах с начала года нашли больше всего ям и других повреждений.


«При обследовании улично-дорожной сети города Новосибирска большее количество нарушений выявлено на таких улицах, как 


Сибиряков-Гвардейцев, Большевистская, Ипподромская, Советская, Фрунзе, Гоголя, Кошурникова, Жуковского, Бориса Богаткова, Большая и Гусинобродское шоссе. 


При обследовании приоритетом пользуются улицы, по которым осуществляется перевозка пассажиров общественным транспортом, а также где имеются участки концентрации дорожно-транспортных происшествий», — сообщил НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.


К недостаткам дорог ГИБДД относит ямы, нарушения c дорожными знаками, неработающими светофорами и плохую разметку.


После выявления нарушений ГИБДД выдала департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска 654 предписания — в прошлом году за это же время предписаний было 612. 


Кроме того, сотрудники дорожного надзора почти ежедневно беседуют с ДЭУ — объясняют, что нужно вовремя ликвидировать недостатки на дорогах.


«На устранение предоставляется от одних до 30 суток, в зависимости от выявленных недостатков», — добавил Савченков.


Посмотреть одну из последних подборок с городскими ямами на дорогах можно в 30-м выпуске рубрики «Где дороги?».

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