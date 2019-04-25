Автоинспекторы назвали самые разбитые дороги Новосибирска

ГИБДД выдала властям сотни предписаний о нарушениях — на это дают не больше 30 дней

Автоинспекция особенно тщательно проверяет дороги, по которым ходит общественный транспорт (на фото — мост на Сибирячков-Гвардейцев)

В новосибирской автоинспекции рассказали, на каких дорогах с начала года нашли больше всего ям и других повреждений.







«При обследовании улично-дорожной сети города Новосибирска большее количество нарушений выявлено на таких улицах, как





Сибиряков-Гвардейцев, Большевистская, Ипподромская, Советская, Фрунзе, Гоголя, Кошурникова, Жуковского, Бориса Богаткова, Большая и Гусинобродское шоссе.





При обследовании приоритетом пользуются улицы, по которым осуществляется перевозка пассажиров общественным транспортом, а также где имеются участки концентрации дорожно-транспортных происшествий», — сообщил НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.





К недостаткам дорог ГИБДД относит ямы, нарушения c дорожными знаками, неработающими светофорами и плохую разметку.





После выявления нарушений ГИБДД выдала департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска 654 предписания — в прошлом году за это же время предписаний было 612.





Кроме того, сотрудники дорожного надзора почти ежедневно беседуют с ДЭУ — объясняют, что нужно вовремя ликвидировать недостатки на дорогах.





«На устранение предоставляется от одних до 30 суток, в зависимости от выявленных недостатков», — добавил Савченков.





Посмотреть одну из последних подборок с городскими ямами на дорогах можно в 30-м выпуске рубрики «Где дороги?».