Автоинспекторы назвали самые разбитые дороги Новосибирска
ГИБДД выдала властям сотни предписаний о нарушениях — на это дают не больше 30 дней
В новосибирской автоинспекции рассказали, на каких дорогах с начала года нашли больше всего ям и других повреждений.
«При обследовании улично-дорожной сети города Новосибирска большее количество нарушений выявлено на таких улицах, как
Сибиряков-Гвардейцев, Большевистская, Ипподромская, Советская, Фрунзе, Гоголя, Кошурникова, Жуковского, Бориса Богаткова, Большая и Гусинобродское шоссе.
При обследовании приоритетом пользуются улицы, по которым осуществляется перевозка пассажиров общественным транспортом, а также где имеются участки концентрации дорожно-транспортных происшествий», — сообщил НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
К недостаткам дорог ГИБДД относит ямы, нарушения c дорожными знаками, неработающими светофорами и плохую разметку.
После выявления нарушений ГИБДД выдала департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска 654 предписания — в прошлом году за это же время предписаний было 612.
Кроме того, сотрудники дорожного надзора почти ежедневно беседуют с ДЭУ — объясняют, что нужно вовремя ликвидировать недостатки на дорогах.
«На устранение предоставляется от одних до 30 суток, в зависимости от выявленных недостатков», — добавил Савченков.
Посмотреть одну из последних подборок с городскими ямами на дорогах можно в 30-м выпуске рубрики «Где дороги?».
Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова