В Новосибирске появятся парковки только для чиновников

Чтобы оставить на них машину, потребуется специальное разрешение

Теперь особые знаки могут появиться на парковках вблизи зданий мэрии и правительства

В мэрии Новосибирска рассказали, кому будут выдавать парковочные разрешения — они предназначены только для чиновников.





Об этом департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщил в ответ на запрос НГС.





«В соответствии с пунктом 1.3 и пунктом 1.4 порядка [выдачи], парковочные разрешения выдаются на транспортные средства уполномоченных органов,





к которым относятся органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, муниципальные органы, которые размещены в зданиях, сооружениях, прилегающих к соответствующим парковочным местам, сроком на один год», — говорится в ответе департамента.





Постановление о новом порядке ещё в конце прошлой недели подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В скором времени в городе должны появиться знаки парковки с табличками «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений».





В скором времени в городе появятся знаки парковки с табличками «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений»





В Москве уже действует аналогичная мера: разрешения дают право бесплатно пользоваться платными парковками.





Но в отличие от Новосибирска в Москве разрешения выдают многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и жильцам домов рядом с платными стоянками, которыми управляют городские власти.





С таким разрешением можно пользоваться платной парковкой бесплатно, но инвалиды и ветераны могут делать это круглосуточно, а жильцы домов возле таких стоянок — только с 20:00 до 8:00.





В мэрии не уточнили, где планируется поставить новые знаки с табличками: дорожный департамент выбирает места, где их можно установить.





В этом году в Новосибирске открылось несколько новых платных парковок. Так, например, в конце марта на перекрёстке Красного проспекта и улицы Крылова в центре Новосибирска ранее бесплатная парковка стала платной, но ночью на ней всё ещё можно оставить машину бесплатно. Недавно у ГУМа заработали автоматические платные парковки. Одна из них ранее обслуживалась вручную — охранником в будке, а вторая и вовсе была бесплатной.