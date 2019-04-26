В Новосибирске появятся парковки только для чиновников

Чтобы оставить на них машину, потребуется специальное разрешение

Теперь особые знаки могут появиться на парковках вблизи зданий мэрии и правительства 
Теперь особые знаки могут появиться на парковках вблизи зданий мэрии и правительства 

В мэрии Новосибирска рассказали, кому будут выдавать парковочные разрешения — они предназначены только для чиновников. 


Об этом департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщил в ответ на запрос НГС. 


«В соответствии с пунктом 1.3 и пунктом 1.4 порядка [выдачи], парковочные разрешения выдаются на транспортные средства уполномоченных органов, 


к которым относятся органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, муниципальные органы, которые размещены в зданиях, сооружениях, прилегающих к соответствующим парковочным местам, сроком на один год», — говорится в ответе департамента.


Постановление о новом порядке ещё в конце прошлой недели подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В скором времени в городе должны появиться знаки парковки с табличками «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений».


В скором времени в городе появятся знаки парковки с табличками «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений»
В скором времени в городе появятся знаки парковки с табличками «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений»


В Москве уже действует аналогичная мера: разрешения дают право бесплатно пользоваться платными парковками. 


Но в отличие от Новосибирска в Москве разрешения выдают многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и жильцам домов рядом с платными стоянками, которыми управляют городские власти. 


С таким разрешением можно пользоваться платной парковкой бесплатно, но инвалиды и ветераны могут делать это круглосуточно, а жильцы домов возле таких стоянок — только с 20:00 до 8:00. 


В мэрии не уточнили, где планируется поставить новые знаки с табличками: дорожный департамент выбирает места, где их можно установить.


В этом году в Новосибирске открылось несколько новых платных парковок. Так, например, в конце марта на перекрёстке Красного проспекта и улицы Крылова в центре Новосибирска ранее бесплатная парковка стала платной, но ночью на ней всё ещё можно оставить машину бесплатно. Недавно у ГУМа заработали автоматические платные парковки. Одна из них ранее обслуживалась вручную — охранником в будке, а вторая и вовсе была бесплатной.

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