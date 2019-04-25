Видео: водителей на площади Ленина заставили снять тонировку со стёкол

В Новосибирске продолжается усиленная ловля машин с тонировкой

Сегодня днём, 25 апреля, новосибирские автоинспекторы показали, как проводят операцию по борьбе с тонировкой — сегодня они ловили водителей на площади Ленина.





«За полтора часа выявлено более 12 нарушений. <...> Все водители устранили недостаток на месте, всем выписан административный штраф по ст. 12.5 ч. 3.1 (управление с незаконной тонировкой. — Прим. ред.), соответственно, привлечены к административной ответственности», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.





В начале недели автоинспекторы объявили, что операция по борьбе с тонировкой теперь будет проводиться бессрочно.





Усиленно ловить нарушителей в ГИБДД начали 23 апреля.





«Выросло количество автомобилистов, которые затонировали своё транспортное средство, нарушая правила дорожного движения. Именно сегодня по всему городу все экипажи будут ориентированы на максимальное количество выявлений транспортных средств. <…> Граждане расслабились и пренебрегают своей безопасностью и чужой», — говорил тогда Савченков.











А накануне автоинспекторы вместе с приставами проводили операцию «Дебитор» — на Мочищенском шоссее они изъяли у водителей-должников 4 автомобиля, в том числе чёрный «Лексус».