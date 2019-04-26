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Пасха 2019: в Новосибирске устроят православный автопробег и перекроют несколько улиц

НГС публикует карту перекрытий

Перекрывать улицы специально для автопробега в городе не будут
Перекрывать улицы специально для автопробега в городе не будут


В ближайшие выходные из-за празднования Пасхи в городе перекроют несколько дорог и пустят дополнительный общественный транспорт. Кроме того, с 19:00 27 апреля до 8:00 28 апреля вводится ограничение на парковку машин на улицах, прилегающих к городским храмам.



В ночь на Пасху, с 22:00 27 апреля до 4:00 28 апреля, в городе пустят дополнительный общественный транспорт:


— от остановки «Ул. Учительская» до остановки «Станиславский ж/м»;


— от остановки «Ул. Учительская» до остановки «Ул. Ленинградская».


В Новосибирске также пройдет традиционный пасхальный автопробег, в котором обычно участвуют около 50 машин. Перекрывать улицы специально для автопробега в городе не будут.


«В этом году маршрут автопробега немного изменен. Он будет от храма во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского (ул. Лескова, 131) до собора в честь Преображения Господня в Бердске (ул. Максима Горького, 44). Цель автопробега — поздравить людей с праздником светлой Христовой Пасхи», — рассказал НГС руководитель молодежного отдела Новосибирской епархии иерей Иоанн.


В Пасху в Вознесенском кафедральном соборе зазвучат новые колокола. «Это плановое мероприятие, но решили, что к Пасхе приурочить это будет правильно. Работы полным ходом <…> Сейчас нового поколения колокола, а старые пойдут в музей колокольного звона», — объяснила пресс-секретарь Новосибирской митрополии Лилия Ткаченко.


Во всех православных храмах в пасхальную ночь, с 27 на 28 апреля, пройдут богослужения.


«Обычное начало — в 23:30. Крестного хода общегородского не будет. В субботу со второй половины дня и в воскресенье в течение дня можно прийти в храм и освятить куличи, яйца — в общем, пасхальную пищу», — рассказала Лилия Ткаченко.


Накануне православного праздника в новосибирских супермаркетах снизили цены на яйца: корреспондент НГС обошел несколько магазинов и нашел самые дешевые.

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