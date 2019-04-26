Пасха 2019: в Новосибирске устроят православный автопробег и перекроют несколько улиц

Перекрывать улицы специально для автопробега в городе не будут





В ближайшие выходные из-за празднования Пасхи в городе перекроют несколько дорог и пустят дополнительный общественный транспорт. Кроме того, с 19:00 27 апреля до 8:00 28 апреля вводится ограничение на парковку машин на улицах, прилегающих к городским храмам.











В ночь на Пасху, с 22:00 27 апреля до 4:00 28 апреля, в городе пустят дополнительный общественный транспорт:





— от остановки «Ул. Учительская» до остановки «Станиславский ж/м»;







— от остановки «Ул. Учительская» до остановки «Ул. Ленинградская».





В Новосибирске также пройдет традиционный пасхальный автопробег, в котором обычно участвуют около 50 машин. Перекрывать улицы специально для автопробега в городе не будут.







«В этом году маршрут автопробега немного изменен. Он будет от храма во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского (ул. Лескова, 131) до собора в честь Преображения Господня в Бердске (ул. Максима Горького, 44). Цель автопробега — поздравить людей с праздником светлой Христовой Пасхи», — рассказал НГС руководитель молодежного отдела Новосибирской епархии иерей Иоанн.







В Пасху в Вознесенском кафедральном соборе зазвучат новые колокола. «Это плановое мероприятие, но решили, что к Пасхе приурочить это будет правильно. Работы полным ходом <…> Сейчас нового поколения колокола, а старые пойдут в музей колокольного звона», — объяснила пресс-секретарь Новосибирской митрополии Лилия Ткаченко.





Во всех православных храмах в пасхальную ночь, с 27 на 28 апреля, пройдут богослужения.







«Обычное начало — в 23:30. Крестного хода общегородского не будет. В субботу со второй половины дня и в воскресенье в течение дня можно прийти в храм и освятить куличи, яйца — в общем, пасхальную пищу», — рассказала Лилия Ткаченко.







Накануне православного праздника в новосибирских супермаркетах снизили цены на яйца: корреспондент НГС обошел несколько магазинов и нашел самые дешевые.