Вагон новосибирского метро обклеили редкими снимками Закаменского района

Новую экспозицию в вагоне метро посвятили 90-летию Октябрьского района

В четверг, 25 апреля, в новосибирском метрополитене открылась выставка, посвящённая 90-летию Октябрьского района города, — по стенам вагона расклеили архивные фото первой сваи метро, строительства Октябрьского моста и Закаменского аэродрома.





Октябрьский район раньше назывался Закаменским — он находился за рекой Каменкой относительно центра Новосибирска. Сейчас по руслу Каменки проложена улица Ипподромская.







«Исполняется 90 лет самому старейшему району Новониколаевска-Новосибирска. Всё первое, с чего начинался наш город, происходило на территории нашего района. Первые постройки мостостроителей, школы, библиотеки, амбулатория, родительное отделение на две кровати, — представил экспозицию в вагоне метро глава Октябрьского района Пётр Прокудин. — Запомните номер вагона — 11651. Садитесь именно в этот вагон. Тогда в путешествии по городу можно узнать детали, которые раньше не знали, посвященные нашему району».







На стенах вагона архивные фото истории Октябрьского района





Директор Музея Новосибирска Елена Щукина отметила, что жителям Октябрьского района есть чем гордиться, ведь 6 тысяч лет назад на берегу Оби, как раз на территории нынешнего Октябрьского района, поселились первые люди. Этот факт в 2017 году подтвердили археологи СО РАН.







Пассажиры смогут узнать о истории Закаменского аэродрома





Стены вагона украшены архивными фотографиями и историческими справками. Например, о первом аэродроме в городе. «На территории Закаменки в военном городке в начале 1920-х годов был создан 6-й отдельный авиаотряд им. Сибревкома.





В 2017 году археологи нашли около 10 тысяч артефактов на территории Октябрьского района





В апреле 1923 года состоялось собрание учредителей Сибирского общества по созданию воздушного флота «Сиблета» — общества, имевшего целью заинтересовать общественность идеей создания воздушного флота и организовать сбор пожертвований от предприятий, учреждений и отдельных граждан», — приводятся факты в исторической справке. Самолётам давали имена с учетом того, на чьи деньги он построен. Например, «Калиныч», «Красноярский рабочий», «Ефим Мамонов», «Рабочий глаз».







На выставке представлены фото строительства первых зданий, в том числе библиотек и школ





Также пассажиры вагона смогут узнать о строительстве первого автомобильно-трамвайно-пешеходного моста через Обь. «Честь открытия моста выпала… трамваю, который, наконец, связал правый и левый берега Оби в единое целое», — приводится исторический факт в описании к архивным фото.







На первой свае новосибирского метрополитена была надпись «Даёшь метро»





Также на стенах вагона фото начала строительства новосибирского метрополитена, а именно станции метро «Октябрьская». Первую сваю забили 12 мая 1979 года, на ней белой краской написали слова «Даёшь метро». А также фото строительства старейшей библиотеки имени Льва Толстого, «народного» театра «Старый дом», который построили для «обслуживания сельских зрителей».







Пассажиры смогут увидеть знаменитое фото пролёта реактивного самолёта под Октябрьским мостом в 1965 году





В новосибирском метрополитене уже десятки тематических вагонов. Недавно открылась экспозиция, посвящённая новосибирским театрам, — на презентации вагона актёры сыграли небольшую сценку прямо на перроне станции.





НГС уже сравнивал исторические фотографии Октябрьского района: сравните современный город с архивными снимками, сделанными десятилетия назад.