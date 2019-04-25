Вагон новосибирского метро обклеили редкими снимками Закаменского района
Новую экспозицию посвятили 90-летию Октябрьского района
В четверг, 25 апреля, в новосибирском метрополитене открылась выставка, посвящённая 90-летию Октябрьского района города, — по стенам вагона расклеили архивные фото первой сваи метро, строительства Октябрьского моста и Закаменского аэродрома.
Октябрьский район раньше назывался Закаменским — он находился за рекой Каменкой относительно центра Новосибирска. Сейчас по руслу Каменки проложена улица Ипподромская.
«Исполняется 90 лет самому старейшему району Новониколаевска-Новосибирска. Всё первое, с чего начинался наш город, происходило на территории нашего района. Первые постройки мостостроителей, школы, библиотеки, амбулатория, родительное отделение на две кровати, — представил экспозицию в вагоне метро глава Октябрьского района Пётр Прокудин. — Запомните номер вагона — 11651. Садитесь именно в этот вагон. Тогда в путешествии по городу можно узнать детали, которые раньше не знали, посвященные нашему району».
Директор Музея Новосибирска Елена Щукина отметила, что жителям Октябрьского района есть чем гордиться, ведь 6 тысяч лет назад на берегу Оби, как раз на территории нынешнего Октябрьского района, поселились первые люди. Этот факт в 2017 году подтвердили археологи СО РАН.
Стены вагона украшены архивными фотографиями и историческими справками. Например, о первом аэродроме в городе. «На территории Закаменки в военном городке в начале 1920-х годов был создан 6-й отдельный авиаотряд им. Сибревкома.
В апреле 1923 года состоялось собрание учредителей Сибирского общества по созданию воздушного флота «Сиблета» — общества, имевшего целью заинтересовать общественность идеей создания воздушного флота и организовать сбор пожертвований от предприятий, учреждений и отдельных граждан», — приводятся факты в исторической справке. Самолётам давали имена с учетом того, на чьи деньги он построен. Например, «Калиныч», «Красноярский рабочий», «Ефим Мамонов», «Рабочий глаз».
Также пассажиры вагона смогут узнать о строительстве первого автомобильно-трамвайно-пешеходного моста через Обь. «Честь открытия моста выпала… трамваю, который, наконец, связал правый и левый берега Оби в единое целое», — приводится исторический факт в описании к архивным фото.
Также на стенах вагона фото начала строительства новосибирского метрополитена, а именно станции метро «Октябрьская». Первую сваю забили 12 мая 1979 года, на ней белой краской написали слова «Даёшь метро». А также фото строительства старейшей библиотеки имени Льва Толстого, «народного» театра «Старый дом», который построили для «обслуживания сельских зрителей».
В новосибирском метрополитене уже десятки тематических вагонов. Недавно открылась экспозиция, посвящённая новосибирским театрам, — на презентации вагона актёры сыграли небольшую сценку прямо на перроне станции.
НГС уже сравнивал исторические фотографии Октябрьского района: сравните современный город с архивными снимками, сделанными десятилетия назад.
Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова