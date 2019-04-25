СК начал проверку массовых отравлений «Ростовской шаурмой»

СК сообщает о 13 случаях отравления — ранее врачи говорили о 17 пострадавших

Все пострадавшие ели шаурму в одной и той же сети быстрого питания
Все пострадавшие ели шаурму в одной и той же сети быстрого питания

23 апреля новосибирские следователи организовали проверку по факту отравления «Ростовской шаурмой». По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, было зарегистрировано 13 случаев отравления. 


«По предварительным данным, отравившиеся жители города Новосибирска приобретали еду в точках общественного питания "Ростовская шаурма" и после употребления попали в медицинское учреждение с пищевым отравлением», — сообщают в ведомстве. 


Сейчас следователи совместно с участием представителей Роспотребнадзора по Новосибирской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Напомним, что информацию об отравлениях также подтвердила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Она рассказала корреспонденту НГС, что в городе было зарегистрировано 17 случаев заболевания сальмонеллёзом.

Прочтений: 2401

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено