СК начал проверку массовых отравлений «Ростовской шаурмой»

СК сообщает о 13 случаях отравления — ранее врачи говорили о 17 пострадавших

Все пострадавшие ели шаурму в одной и той же сети быстрого питания

23 апреля новосибирские следователи организовали проверку по факту отравления «Ростовской шаурмой». По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, было зарегистрировано 13 случаев отравления.





«По предварительным данным, отравившиеся жители города Новосибирска приобретали еду в точках общественного питания "Ростовская шаурма" и после употребления попали в медицинское учреждение с пищевым отравлением», — сообщают в ведомстве.







Сейчас следователи совместно с участием представителей Роспотребнадзора по Новосибирской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.







Напомним, что информацию об отравлениях также подтвердила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Она рассказала корреспонденту НГС, что в городе было зарегистрировано 17 случаев заболевания сальмонеллёзом.