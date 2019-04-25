«Алмаз посреди мусорки»: фотограф Слава Степанов добрался до мыса на краю Африки

Он сделал впечатляющие фото мыса Доброй Надежды с вертолёта

Мыс Доброй Надежды ошибочно называют самой крайней южной точкой Африки. На самом деле он является самой крайней юго-западной точкой
Мыс Доброй Надежды ошибочно называют самой крайней южной точкой Африки. На самом деле он является самой крайней юго-западной точкой

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал впечатляющие фото мыса Доброй Надежды в ЮАР, сделанные с вертолёта. Мыс Доброй Надежды является самой крайней юго-западной точкой Африки. По словам самого фотографа, он давно мечтал посетить это место. 


«Со времён школы я хотел посетить мыс Доброй Надежды, одно название таит в себе какую-то романтику. Учитывая ещё то, как он выглядит, он полностью удовлетворяет все представления: это самая крайняя точка, океаны, обрыв, волны — это всё там. Такого места я раньше не встречал. Я, конечно, бывал на отвесных скалах в США, Австралии, но с таким никогда не сталкивался», — поделился Слава Степанов. 


Фотограф посетил мыс Доброй Надежды во время путешествия по Африке три недели назад. По его словам, это место пользуется большой популярностью у туристов. 


«Мне удалось пройтись по мысу своими ногами. Я приехал туда на рассвете, пока туристов нет. Там есть такая особенность, как куча туристов — китайцы, европейцы — все туда едут. <...> Я добрался туда на рассвете и прочувствовал всё сам. 


Уникальность ещё в том, что там одни из самых высоких прибрежных скал в мире — 250 метров. Чтобы понимать, 190 метров — это наша телебашня на Маркса. 


Это довольно высоко. Там есть особые ощущения», — добавил Степанов. 


Он также рассказал, что лучше всего приезжать на мыс на целые сутки — в этом месте открывается невероятный вид на звёздное небо. 


«Когда это узнал, я немного кусал локти, но у меня было очень мало времени.<...> Если вернуться опять в ЮАР — я не знаю, мне нужно долго отходить от этого места. А вот на мыс Доброй Надежды да. Нужно понимать, что в ЮАР режим особый. Там ночью, например, по городу не погуляешь — криминал сплошной. И эта составляющая природы, прошу прощения, алмаз среди мусорки. Это нужно видеть», — рассказал фотограф. 


По словам Славы Степанова, это место стоило посетить только ради того, чтобы стоять на обрыве и наблюдать за слиянием двух океанов
По словам Славы Степанова, это место стоило посетить только ради того, чтобы стоять на обрыве и наблюдать за слиянием двух океанов


Здесь встречаются два океана: тёплый Индийский и холодный Атлантический
Здесь встречаются два океана: тёплый Индийский и холодный Атлантический


Слава Степанов рассказал, что все снимки делал из кабины вертолёта 
Слава Степанов рассказал, что все снимки делал из кабины вертолёта 


По его словам, это особая охраняемая зона, поэтому тут особый режим для вертолётов
По его словам, это особая охраняемая зона, поэтому тут особый режим для вертолётов


Мыс находится на территории национального парка Table Mountain National Park в 50 километрах от Кейптауна, второго по численности населения города ЮАР
Мыс находится на территории национального парка Table Mountain National Park в 50 километрах от Кейптауна, второго по численности населения города ЮАР


Сейчас мыс Доброй Надежды — популярное туристическое место, полюбоваться пейзажами которого ежегодно приезжают миллионы путешественников из разных уголков планеты
Сейчас мыс Доброй Надежды — популярное туристическое место, полюбоваться пейзажами которого ежегодно приезжают миллионы путешественников из разных уголков планеты


На днях Слава Степанов опубликовал впечатляющие фото вечернего Нью-Йорка — все снимки сделаны с небоскрёба Empire State Building. 

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