«Алмаз посреди мусорки»: фотограф Слава Степанов добрался до мыса на краю Африки
Он сделал впечатляющие фото мыса Доброй Надежды с вертолёта
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал впечатляющие фото мыса Доброй Надежды в ЮАР, сделанные с вертолёта. Мыс Доброй Надежды является самой крайней юго-западной точкой Африки. По словам самого фотографа, он давно мечтал посетить это место.
«Со времён школы я хотел посетить мыс Доброй Надежды, одно название таит в себе какую-то романтику. Учитывая ещё то, как он выглядит, он полностью удовлетворяет все представления: это самая крайняя точка, океаны, обрыв, волны — это всё там. Такого места я раньше не встречал. Я, конечно, бывал на отвесных скалах в США, Австралии, но с таким никогда не сталкивался», — поделился Слава Степанов.
Фотограф посетил мыс Доброй Надежды во время путешествия по Африке три недели назад. По его словам, это место пользуется большой популярностью у туристов.
«Мне удалось пройтись по мысу своими ногами. Я приехал туда на рассвете, пока туристов нет. Там есть такая особенность, как куча туристов — китайцы, европейцы — все туда едут. <...> Я добрался туда на рассвете и прочувствовал всё сам.
Уникальность ещё в том, что там одни из самых высоких прибрежных скал в мире — 250 метров. Чтобы понимать, 190 метров — это наша телебашня на Маркса.
Это довольно высоко. Там есть особые ощущения», — добавил Степанов.
Он также рассказал, что лучше всего приезжать на мыс на целые сутки — в этом месте открывается невероятный вид на звёздное небо.
«Когда это узнал, я немного кусал локти, но у меня было очень мало времени.<...> Если вернуться опять в ЮАР — я не знаю, мне нужно долго отходить от этого места. А вот на мыс Доброй Надежды да. Нужно понимать, что в ЮАР режим особый. Там ночью, например, по городу не погуляешь — криминал сплошной. И эта составляющая природы, прошу прощения, алмаз среди мусорки. Это нужно видеть», — рассказал фотограф.
На днях Слава Степанов опубликовал впечатляющие фото вечернего Нью-Йорка — все снимки сделаны с небоскрёба Empire State Building.
Анастасия Нефёдова
Фото Славы Степанова