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«Лучший боксёр приезжал»: Михаил Алоян внезапно поздравил маленького фаната с днём рождения

Друзья попросили боксёра поздравить Артёма — он до сих пор не может поверить во встречу с кумиром

Маленький хоккеист уже несколько лет болеет за боксёра Михаила Алояна
Маленький хоккеист уже несколько лет болеет за боксёра Михаила Алояна

Боксёр Михаил Алоян поздравил 9-летнего новосибирца Артёма с днём рождения — мальчик не пропускает ни одного боя кумира. Встречу устроили общие знакомые спортсмена и его поклонники. 24 апреля Артём вышел с хоккейной тренировки, где его уже ждал Михаил Алоян.


«Мне друзья рассказали, что мальчик Артём болеет за меня, смотрит все мои бои. Мальчик был очень счастлив, но скромничал — по глазам видел, как он рад, но застеснялся. Когда он меня увидел, он так искренне обнял меня и был очень счастлив, не мог ничего сказать, слов подобрать от радости. Потом расслабился, мы с ним поговорили, я пожелал ему успехов», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Алоян.


О подготовке сюрприза для Артёма не знала даже его мама Марина — она только слышала, что друзья их семьи общаются с боксёром, но не подозревала, что они готовят встречу с ним.


«У Артёма Миша Алоян — кумир. Несмотря, что он сам занимается хоккеем, он смотрит бокс, и Алоян — любимый боксёр. 


Разговаривали с друзьями, выяснилось, что он друг наших друзей. Мы не знали, что они готовят сюрприз. В день рождения они позвонили, спросили, где именинник. Я ответила, что на тренировке, они сказали, что подъедут поздравить Артёма. Он до сих пор не может поверить, всем рассказывает, что к нему лучший боксёр приезжал и поздравлял. Счастье ребёнка переполняет», — рассказала мама Артёма Марина Василенко.



В начале весны 9-летняя сибирячка Виктория Николаева попала на шоу «Голос. Дети» — её исполнение песни «Перемирие» заставило Валерия Меладзе взять девочку в команду.

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