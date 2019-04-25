Власти решили увеличить площадь Новосибирска

Участок земли предлагают добавить к Заельцовскому району

Заельцовский район хотят расширить, добавив ему несколько участков со сторонами всего несколько сотен метров
Заельцовский район хотят расширить, добавив ему несколько участков со сторонами всего несколько сотен метров

Депутаты горсовета Новосибирска предложили расширить Заельцовский район — ему хотят добавить участок со сторонами по несколько сотен метров, на котором стоит 38 домов. 


Проект документа горсовета c изменениями в решение «Об установлении границ районов города Новосибирска» опубликован на сайте мэрии. 


Согласно тексту документа, изменения коснутся Заельцовского района. Депутаты предлагают расширить границу района в восточном направлении по границе с Мочищенским сельсоветом с 8766 метров до 8980 метров до границы с Калининским районом.


Как уточняется в пояснительной записке к проекту решения, границы района увеличат «для приведения границ районов города в соответствие с границами самого Новосибирска». В приложении к документу также указан примерный участок, который предлагают официально признать Заельцовским районом, — на нём расположены 38 частных домов. 


Депутаты предлагают включить в Заельцовский район участок с 38 частными домами
Депутаты предлагают включить в Заельцовский район участок с 38 частными домами


«В этой практике я ничего порочного не вижу. Город растёт, город развивается, новые границы нужны — это совершенно естественно. В принципе я за, потому что единство управления, единство организации, социальных стандартов. [Увеличение границ] это неизбежно и это разумно», — пояснил Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи», которая работает в этой части Заельцовского района.


Границы расширяют уже не впервые. Так, например, в 2013 году власти Новосибирска предложили областному правительству расширить городские границы за счет 4 сельсоветов и поселка Краснообск. А в 2017 году глава Новосибирска Анатолий Локоть поддержал идею расширения города за счёт прилегающих районов области и заявил, что Новосибирску нужны новые территории для строительства.

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