Власти решили увеличить площадь Новосибирска

Заельцовский район хотят расширить, добавив ему несколько участков со сторонами всего несколько сотен метров

Депутаты горсовета Новосибирска предложили расширить Заельцовский район — ему хотят добавить участок со сторонами по несколько сотен метров, на котором стоит 38 домов.







Проект документа горсовета c изменениями в решение «Об установлении границ районов города Новосибирска» опубликован на сайте мэрии.





Согласно тексту документа, изменения коснутся Заельцовского района. Депутаты предлагают расширить границу района в восточном направлении по границе с Мочищенским сельсоветом с 8766 метров до 8980 метров до границы с Калининским районом.





Как уточняется в пояснительной записке к проекту решения, границы района увеличат «для приведения границ районов города в соответствие с границами самого Новосибирска». В приложении к документу также указан примерный участок, который предлагают официально признать Заельцовским районом, — на нём расположены 38 частных домов.





Депутаты предлагают включить в Заельцовский район участок с 38 частными домами





«В этой практике я ничего порочного не вижу. Город растёт, город развивается, новые границы нужны — это совершенно естественно. В принципе я за, потому что единство управления, единство организации, социальных стандартов. [Увеличение границ] это неизбежно и это разумно», — пояснил Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи», которая работает в этой части Заельцовского района.





Границы расширяют уже не впервые. Так, например, в 2013 году власти Новосибирска предложили областному правительству расширить городские границы за счет 4 сельсоветов и поселка Краснообск. А в 2017 году глава Новосибирска Анатолий Локоть поддержал идею расширения города за счёт прилегающих районов области и заявил, что Новосибирску нужны новые территории для строительства.