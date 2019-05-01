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Что нас ждет в мае: сотовые операторы будут сливать данные абонентов, фурам запретят портить асфальт

Обзор законов, которые уже вступили в силу или вот-вот заработают

Ездить по федеральным трассам в жару запретят с 20 мая по 31 августа
Ездить по федеральным трассам в жару запретят с 20 мая по 31 августа

Новый месяц сулит России порцию изменений в законодательстве: у дачников стартует сезон, грузовикам опять запретили портить асфальт на федеральных дорогах. У новостроек появился свой сайт, на который застройщики, банки и власти будут скидывать последние данные о строительстве — теперь уже в обязательном порядке. А сервисы обмена сообщениями в интернете в обязательном порядке будут запрашивать информацию о вас у сотовых операторов. 


Подробнее обо всем этом читайте прямо сейчас, а в конце текста ищите памятку законопослушного садовода и огородника.


Сотовые операторы будут сдавать данные абонента вайберу и прочим вотсапам


Мгновенная регистрация по коду в мессенджере теперь может обернуться долгими минутами ожидания
Мгновенная регистрация по коду в мессенджере теперь может обернуться долгими минутами ожидания


С 5 мая сервисы обмена сообщениями обяжут идентифицировать пользователей по номеру телефона, а операторов связи — сдавать мессенджерам данные об абонентах. Допустим, вы регистрируетесь в условном Viber или WhatsApp. Мессенджер отправляет сотовому оператору запрос, а тот в течение 20 минут должен прислать данные на вас. Если данных нет, мессенджер может отказать в регистрации.


Далее сервис обмена сообщениями присваивает вам индивидуальный номер идентификации и вносит данные в реестр. Если вы решаете уйти к другому оператору связи, то прежний должен уведомить мессенджер, чтобы тот запросил у вас идентификацию снова — прислал проверочный код еще раз и запросил на вас данные уже в другой компании.


По сути закон мало что меняет: большинство сервисов обмена сообщениями уже запрашивают номер мобильного. Единственное, что теперь данные об абоненте официально будут храниться в базе. А процесс регистрации из-за передачи данных может растянуться на 20 минут.


Грузовикам запретят ездить по федеральным дорогам в жару


На федеральных трассах с асфальтовым покрытием вводится «летнее» расписание: при температуре воздуха днем выше 32 градусов проезд тяжеловесам запрещен. Перемещаться по трассам большегрузам можно будет ночью — с 22:00 до 10:00. Правила не касаются социальных перевозок (машин, нагруженных продуктами, лекарствами, топливом, почтой и прочим важным товаром), пассажирских, машин экстренных и ремонтных служб.


Посмотреть полный перечень дорог можно здесь. Ограничения действуют до 31 августа текущего года.


Новостройкам России сделали единый сайт


Сколько будет строиться жилье и почём квадратный метр в таком же доме в другом районе или городе — все эти данные будут храниться на одном сайте
Сколько будет строиться жилье и почём квадратный метр в таком же доме в другом районе или городе — все эти данные будут храниться на одном сайте


Сведения о строящихся домах, застройщиках и процентных ставках на ипотеку будут храниться на специальном сайте — ДОМ.РФ. С 29 мая начинает работать постановление, по которому строительные компании, банки и органы власти, курирующие отрасль, будут заливать на этот сайт последние данные о ходе строительства.


На сайте уже можно посмотреть количество новостроек по России, данные о компаниях, их строящих (в том числе — в долевке), сроки ввода, стоимость и сравнить данные со средними показателями по региону.


Садоводы в законе


Жечь мусор на участке — занятие противозаконное
Жечь мусор на участке — занятие противозаконное



Тем, кто майские праздники любит проводить в обнимку с граблями и лопатами, неплохо было бы вспомнить, что с 2019 года изменился ряд важных дачных законов: во-первых, огородников и садоводов поделили на классы: первым можно строить на участках сараи, колодцы и теплицы; вторым — дома и даже в них прописываться, только перед стройкой уведомить местные власти.


Не забываем про бесплатный валежник, штрафы до 50 тысяч рублей, сорняки, если вы подкинете их соседу по участку. А если вдруг нелегально купите у соседа дрова — заплатите государству 5 тысяч рублей. Полную подборку того, что делать безнаказанно можно, а что нельзя, ищите здесь.

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