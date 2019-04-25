Отставной военный выставил на продажу чёрный автомобиль для чекистов

Автомобиль состоит из оригинальных деталей примерно наполовину

В Новосибирске продают раритетный автомобиль ГАЗ М1. В 1930-х годах такими автомобилями пользовались сотрудники НКВД.







«Делали для себя, для души. На сайте [drom.ru] ниже 1940 года не поставишь, но она 1937 года. Её купили частично восстановленную снаружи, внутри сами доделывали, доноры [запчасти] покупали да двигатель меняли. Привезли позапрошлой зимой из Санкт-Петербурга. Всю её заново разобрали до болтика, по-новому варили. Пять человек работали, собирали, ещё год ее восстанавливали», — рассказал корреспонденту НГС представитель продавца Дмитрий.







За машину собственник хочет получить 3,3 миллиона. Автомобиль приблизительно на 50% состоит из оригинальных запчастей, двигатель с коробкой и мостом ему достался от «Волги».







«Собственник для себя покупал. Человек военный был. Сейчас все возможно купить и побаловать себя, поэтому он купил и ЗИЛ, две "Эмки" и "Волгу", "гагаринский" вариант с бежевым салоном с красными вставками. Машина зарегистрирована, на номерах», — добавил Дмитрий.







В Новосибирске любят восстанавливать старые машины. Два года назад мастеру удалось восстановить ГАЗ М1 на 90% из оригинальных деталей.