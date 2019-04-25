Отставной военный выставил на продажу чёрный автомобиль для чекистов

За машину 1937 года выпуска новосибирец просит 3,3 миллиона

Автомобиль состоит из оригинальных деталей примерно наполовину
Автомобиль состоит из оригинальных деталей примерно наполовину

В Новосибирске продают раритетный автомобиль ГАЗ М1. В 1930-х годах такими автомобилями пользовались сотрудники НКВД. 


«Делали для себя, для души. На сайте [drom.ru] ниже 1940 года не поставишь, но она 1937 года. Её купили частично восстановленную снаружи, внутри сами доделывали, доноры [запчасти] покупали да двигатель меняли. Привезли позапрошлой зимой из Санкт-Петербурга. Всю её заново разобрали до болтика, по-новому варили. Пять человек работали, собирали, ещё год ее восстанавливали», — рассказал корреспонденту НГС представитель продавца Дмитрий.


За машину собственник хочет получить 3,3 миллиона. Автомобиль приблизительно на 50% состоит из оригинальных запчастей, двигатель с коробкой и мостом ему достался от «Волги».


«Собственник для себя покупал. Человек военный был. Сейчас все возможно купить и побаловать себя, поэтому он купил и ЗИЛ, две "Эмки" и "Волгу", "гагаринский" вариант с бежевым салоном с красными вставками. Машина зарегистрирована, на номерах», — добавил Дмитрий.


В Новосибирске любят восстанавливать старые машины. Два года назад мастеру удалось восстановить ГАЗ М1 на 90% из оригинальных деталей.

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