Мойщик окон пролетел один этаж и застрял между рамами в здании Орджоникидзе

Спасателей вызвали в бизнес-центр на Орджоникидзе, 18

Сегодня утром, 25 апреля, новосибирские спасатели отправились на помощь мойщику окон, который пролетел этаж и застрял в оконных рамах.







«Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что молодой мужчина 1997 года рождения мыл окна в офисном здании. Между внутренними и наружными окнами имеется большое пространство, а разделение между этажами условное, карниз из жести.





Мужчина наступил на карниз на уровне 4-го этажа и упал вниз до 3-го этажа, где застрял между рамами в районе такого же карниза»,





— сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.





К приезду спасателей очевидцы происшествия уже вытащили мойщика, и он находился внутри здания на 3-м этаже.





«Сначала, видимо, испугались, растерялись, вернее, нас вызвали. А потом посмотрели — получилось его извлечь, не сильно его заблокировало. Они спустились на третий этаж, оттуда достали его», — уточнил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.





Спасатели осмотрели мужчину: он ударился коленом и локтем. Они дождались врачей, после чего помогли мужчине спуститься вниз до автомобиля скорой медицинской помощи.





«Причиной падения стало несоблюдение правил техники безопасности», — отмечают спасатели.





Спасатели сняли видео на месте происшествия.









На этой неделе спасатели также публиковали видео с операции, во время которой они спасали людей, заблокированных в машине на Димитровском мосту.