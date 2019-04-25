Мойщик окон пролетел один этаж и застрял между рамами в здании Орджоникидзе
Ему помогли выбраться сотрудники здания
Сегодня утром, 25 апреля, новосибирские спасатели отправились на помощь мойщику окон, который пролетел этаж и застрял в оконных рамах.
«Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что молодой мужчина 1997 года рождения мыл окна в офисном здании. Между внутренними и наружными окнами имеется большое пространство, а разделение между этажами условное, карниз из жести.
Мужчина наступил на карниз на уровне 4-го этажа и упал вниз до 3-го этажа, где застрял между рамами в районе такого же карниза»,
— сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.
К приезду спасателей очевидцы происшествия уже вытащили мойщика, и он находился внутри здания на 3-м этаже.
«Сначала, видимо, испугались, растерялись, вернее, нас вызвали. А потом посмотрели — получилось его извлечь, не сильно его заблокировало. Они спустились на третий этаж, оттуда достали его», — уточнил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.
Спасатели осмотрели мужчину: он ударился коленом и локтем. Они дождались врачей, после чего помогли мужчине спуститься вниз до автомобиля скорой медицинской помощи.
«Причиной падения стало несоблюдение правил техники безопасности», — отмечают спасатели.
Спасатели сняли видео на месте происшествия.
На этой неделе спасатели также публиковали видео с операции, во время которой они спасали людей, заблокированных в машине на Димитровском мосту.
Елена Громкова
Скриншот и видео vk.com/mass54