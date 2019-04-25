Мойщик окон пролетел один этаж и застрял между рамами в здании Орджоникидзе

Ему помогли выбраться сотрудники здания

Спасателей вызвали в бизнес-центр на Орджоникидзе, 18
Спасателей вызвали в бизнес-центр на Орджоникидзе, 18

Сегодня утром, 25 апреля, новосибирские спасатели отправились на помощь мойщику окон, который пролетел этаж и застрял в оконных рамах.


«Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что молодой мужчина 1997 года рождения мыл окна в офисном здании. Между внутренними и наружными окнами имеется большое пространство, а разделение между этажами условное, карниз из жести.


Мужчина наступил на карниз на уровне 4-го этажа и упал вниз до 3-го этажа, где застрял между рамами в районе такого же карниза»,


 — сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.


К приезду спасателей очевидцы происшествия уже вытащили мойщика, и он находился внутри здания на 3-м этаже. 


«Сначала, видимо, испугались, растерялись, вернее, нас вызвали. А потом посмотрели — получилось его извлечь, не сильно его заблокировало. Они спустились на третий этаж, оттуда достали его», — уточнил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.


Спасатели осмотрели мужчину: он ударился коленом и локтем. Они дождались врачей, после чего помогли мужчине спуститься вниз до автомобиля скорой медицинской помощи. 


«Причиной падения стало несоблюдение правил техники безопасности», — отмечают спасатели.


Спасатели сняли видео на месте происшествия.



На этой неделе спасатели также публиковали видео с  операции, во время которой  они спасали людей, заблокированных в машине на Димитровском мосту.

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