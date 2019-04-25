Власти решили закрыть опасный торговый центр в Заельцовском районе

Здание посчитали самовольной постройкой

Мэрия Новосибирска потребовала через суд признать торговый центр «Вереница» на улице Дуси Ковальчук самовольной постройкой — его должны были перестроить до 2014 года, но этого не произошло, а недавно МЧС нашло в здании нарушения пожарной безопасности.







Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Анастасия, живущая по соседству, прислав копии полученных жителями района ответов о результатах проверки.





«В августе 2018 года в отношении ТЦ "Вереница", расположенного по адресу улице Дуси Ковальчук, 75/3 жители района выявили несоответствия вышеуказанного торгового центра противопожарным и градостроительным нормам. <...> На сегодняшний день все выше перечисленные органы (госстройнадзор, МЧС, прокуратура и мэрия. — Прим. ред.) подтвердили выявленные нарушения», — рассказала она.





Анастасия уточнила, что МЧС подтвердило нарушение правил противопожарной безопасности, а инспекция госстройнадзора посчитала, что торговый центр построили самовольно, ссылаясь на выданное мэрией в 2013 году разрешение.





Согласно документу, здание должны были реконструировать из торгового центра в общественное здание административного назначения с торговыми помещениями. Кроме того, во время реконструкции предполагалось добавить ещё 1 этаж.





Несмотря на выявленные нарушения, заявляет сибирячка, торговый центр не закрыли — он продолжает работать. Сейчас мэрия обратилась в Заельцовский районный суд, потребовав признать «Вереницу» самовольной постройкой. Ответчиком в суде является индивидуальный предприниматель Галина Супрун.





Как сообщила корреспонденту НГС представитель собственника Ольга, нарушения выявили у нескольких арендаторов, с которыми собственник уже расторг контракт.





«<...> Торговый центр работает в нормальном режиме. Мы при приобретении любых объектов недвижимости <...> сами заинтересованы в том, чтобы объекты соответствовали всем <...> нормам. <...> На сегодняшний день эти нарушения все устраняются, практически уже устранены», — рассказала Ольга.





Кроме того, она уточнила, что, по мнению собственника торгового центра, здание нельзя считать самовольной постройкой, если реконструкция, на которую выдавалось разрешение, не была проведена.





«<...> Купите вы, например, квартиру, захотите сделать ремонт и не сделаете этот ремонт, у вас квартира станет после этого самовольной постройкой? Вот. Соответственно объект, каков был в изначальных своих характеристиках, он не изменился. Соответственно, мэрия сама пока не может сформулировать свои исковые требования», — говорит представитель собственника.





Недавно суд решил отправить под снос здание торгового центра в Ленинском районе — его построили незаконно, хотя владелец уверял, что все разрешения на строительство у него есть. А в середине апреля, власти обнаружили в саду Кирова два кафе, которые незаконно стояли там 5 лет.