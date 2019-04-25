Огромное колесо обозрения на набережной откроют ко Дню города

Колесо должно работать уже в конце июня

Новое колесо обозрения на Михайловской набережной Новосибирска будет запущено уже в конце июня — ко Дню города.





Об этом сегодня сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





Ранее городские власти сообщали, что 70-метровое колесо обозрения появится на берегу Оби в Октябрьском районе Новосибирска не ранее августа.





«Новое колесо запустят ко Дню города. Старое колесо будет демонтировано, как только заработает новое колесо. Пока оно работает. Зона аттракционов остается, только она будет перезонирована. Будет зона взрослых и детских аттракционов. Посередине будет фуд-корт», — сказала сегодня Анна Терешкова.





Представитель инвестора ООО «Круг» Роман Казак добавил, что День города — «это идеальная ситуация», но окончательно аттракцион и прилегающая к нему территория, вероятнее всего, будут готовы к июлю. «Туалет мы готовы запустить уже 1 мая с временным благоустройством», — сказал Казак.





Новый общественный туалет откроется на набережной уже к майским праздникам





В то же время мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что запуск колеса может затянуться. «Хотелось бы, чтобы это получилось ко Дню города, но можем не успеть. Есть ряд вопросов, прежде всего касающихся благоустройства.<...> Проведём совещание, еще раз обозначим все проблемные моменты. Но летом абсолютно точно эти объекты заработают», — сказал Локоть.





По данным мэрии, колесо обозрения станет четвёртым по высоте в России и самым высоким за Уралом. Аттракцион будет работать круглый год. По предварительным подсчетам, сметная стоимость строительства аттракциона составит 139 миллионов рублей.





День города традиционно празднуется в Новосибирске в последние выходные июня — в этом году это 29 и 30 июня.







Старое колесо обозрения, как ожидается, перенесут с набережной в Центральный парк города. Старое колесо здесь уже разобрали.