«Стараемся сбагрить побольше»: на птицефабрике раскрыли тайну появления яиц к Пасхе

К празднику магазины Новосибирска завалены яйцами

Оказывается, куры несут примерно одинаковое количество яиц каждый день
Оказывается, куры несут примерно одинаковое количество яиц каждый день

Новосибирские супермаркеты завалили коробками яиц — НГС спросил у их производителей, что делают с курами, отчего яиц к Пасхе становится сильно больше.


На этой неделе в магазинах Новосибирска начались распродажи куриных яиц к Пасхе — некоторые сети продают десяток меньше чем за 25 рублей. НГС увидел заполненные прилавки и решил узнать на птицефабрике «Евсинской», как кур заставляют нести больше яиц к празднику. 


Как рассказал заместитель гендиректора по социальным вопросам птицефабрики Владимир Роговский, «производительность» кур здесь ни при чём.


«С курами мы ничего не делаем. У нас объёмы стабильно идут каждый день на одном уровне. Просто идёт накопление к Пасхе, и потом мы стараемся сбагрить побольше. Мы же после Пасхи всё тут — садимся на голодный паёк. Конечно, все сроки годности соблюдают: диетическое — 7 дней, столовое — 25 дней срок хранения. Технологи работают, проверяют всё», — объяснил Владимир Роговский.


Вместе с яйцами в Новосибирске начали продавать другие продукты и атрибуты к празднику — например фломастеры для яицярко-розовую вербу и куличи с съедобными зайцами и ангелами

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